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Экс-главу минздрава Приангарья приговорили к 18 годам колонии за взятку

Экс-главу минздрава Приангарья приговорили к 18 годам колонии за взятку - РИА Новости, 12.09.2024

Экс-главу минздрава Приангарья приговорили к 18 годам колонии за взятку

Суд в Иркутске приговорил к 18 годам колонии строгого режима и крупному штрафу бывшего министра здравоохранения Приангарья Якова Сандакова, сообщает СУСК по... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T07:01

2024-09-12T07:01

2024-09-12T07:01

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иркутская область

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ИРКУТСК, 12 сен - РИА Новости. Суд в Иркутске приговорил к 18 годам колонии строгого режима и крупному штрафу бывшего министра здравоохранения Приангарья Якова Сандакова, сообщает СУСК по Иркутской области. Сандаков в 2022 году был арестован в Иркутске по решению суда. По данным следствия, он помог одной из коммерческих организаций получить госконтракт на поставку медоборудования. В результате аффилированная с участниками аукциона фирма закупила его по завышенной стоимости, чем нанесла государству ущерб более 14 миллионов рублей. Деньгами Сандаков и сообщники распорядились по своему усмотрению. По данным Иркутской областной прокуратуры, в феврале 2022 года чиновник получил 7 миллионов рублей от руководителей организации-поставщика за конкурентные преимущества на аукционе по закупке эндоскопического оборудования для региональных учреждений здравоохранения. Еще раньше он получил взятку в размере одного миллиона рублей за продление полномочий руководителю подведомственного медицинского учреждения. Для легализации этих средств осужденный, совершив ряд операций по купле-продаже ценных бумаг на бирже, приобрел квартиру в Москве стоимостью более 8 миллионов рублей. В среду суд в Иркутске признал Сандакова виновным в получения взятки в особо крупном размере и отмывании денежных средств. "Суд признал Якова Сандакова виновным в инкриминируемых ему деяниях и с учетом собранной доказательственной базы назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 80 миллионов рублей, а также с конфискацией квартиры, приобретенной на полученные взятки", - говорится в сообщении. Его соучастникам - руководителям коммерческой организации также назначено наказание в виде лишения свободы. Директор приговорен к 4,5 годам колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей, коммерческий директор - к 4 годам с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей. Также в ходе следствия они возместили государству нанесенный ущерб в размере более 14 миллионов рублей.

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