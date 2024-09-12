https://ria.ru/20240912/vzyatka-1972207803.html
Экс-главу минздрава Приангарья приговорили к 18 годам колонии за взятку
Экс-главу минздрава Приангарья приговорили к 18 годам колонии за взятку - РИА Новости, 12.09.2024
Экс-главу минздрава Приангарья приговорили к 18 годам колонии за взятку
Суд в Иркутске приговорил к 18 годам колонии строгого режима и крупному штрафу бывшего министра здравоохранения Приангарья Якова Сандакова, сообщает СУСК по... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T07:01
2024-09-12T07:01
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ИРКУТСК, 12 сен - РИА Новости. Суд в Иркутске приговорил к 18 годам колонии строгого режима и крупному штрафу бывшего министра здравоохранения Приангарья Якова Сандакова, сообщает СУСК по Иркутской области. Сандаков в 2022 году был арестован в Иркутске по решению суда. По данным следствия, он помог одной из коммерческих организаций получить госконтракт на поставку медоборудования. В результате аффилированная с участниками аукциона фирма закупила его по завышенной стоимости, чем нанесла государству ущерб более 14 миллионов рублей. Деньгами Сандаков и сообщники распорядились по своему усмотрению. По данным Иркутской областной прокуратуры, в феврале 2022 года чиновник получил 7 миллионов рублей от руководителей организации-поставщика за конкурентные преимущества на аукционе по закупке эндоскопического оборудования для региональных учреждений здравоохранения. Еще раньше он получил взятку в размере одного миллиона рублей за продление полномочий руководителю подведомственного медицинского учреждения. Для легализации этих средств осужденный, совершив ряд операций по купле-продаже ценных бумаг на бирже, приобрел квартиру в Москве стоимостью более 8 миллионов рублей. В среду суд в Иркутске признал Сандакова виновным в получения взятки в особо крупном размере и отмывании денежных средств. "Суд признал Якова Сандакова виновным в инкриминируемых ему деяниях и с учетом собранной доказательственной базы назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 80 миллионов рублей, а также с конфискацией квартиры, приобретенной на полученные взятки", - говорится в сообщении. Его соучастникам - руководителям коммерческой организации также назначено наказание в виде лишения свободы. Директор приговорен к 4,5 годам колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей, коммерческий директор - к 4 годам с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей. Также в ходе следствия они возместили государству нанесенный ущерб в размере более 14 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240911/tambiev-1972086057.html
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иркутск, иркутская область, москва, происшествия
Иркутск, Иркутская область, Москва, Происшествия
Экс-главу минздрава Приангарья приговорили к 18 годам колонии за взятку
Экс-глава минздрава Приангарья приговорен к 18 годам за взятку и отмывание денег
ИРКУТСК, 12 сен - РИА Новости. Суд в Иркутске приговорил к 18 годам колонии строгого режима и крупному штрафу бывшего министра здравоохранения Приангарья Якова Сандакова, сообщает СУСК по Иркутской области.
Сандаков в 2022 году был арестован в Иркутске по решению суда. По данным следствия, он помог одной из коммерческих организаций получить госконтракт на поставку медоборудования. В результате аффилированная с участниками аукциона фирма закупила его по завышенной стоимости, чем нанесла государству ущерб более 14 миллионов рублей. Деньгами Сандаков и сообщники распорядились по своему усмотрению.
По данным Иркутской областной прокуратуры, в феврале 2022 года чиновник получил 7 миллионов рублей от руководителей организации-поставщика за конкурентные преимущества на аукционе по закупке эндоскопического оборудования для региональных учреждений здравоохранения. Еще раньше он получил взятку в размере одного миллиона рублей за продление полномочий руководителю подведомственного медицинского учреждения.
Для легализации этих средств осужденный, совершив ряд операций по купле-продаже ценных бумаг на бирже, приобрел квартиру в Москве
стоимостью более 8 миллионов рублей.
В среду суд в Иркутске признал Сандакова виновным в получения взятки в особо крупном размере и отмывании денежных средств.
"Суд признал Якова Сандакова виновным в инкриминируемых ему деяниях и с учетом собранной доказательственной базы назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 80 миллионов рублей, а также с конфискацией квартиры, приобретенной на полученные взятки", - говорится в сообщении.
Его соучастникам - руководителям коммерческой организации также назначено наказание в виде лишения свободы. Директор приговорен к 4,5 годам колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей, коммерческий директор - к 4 годам с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей. Также в ходе следствия они возместили государству нанесенный ущерб в размере более 14 миллионов рублей.