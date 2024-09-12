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В Хмельницкой области прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
В Хмельницкой области прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.09.2024
В Хмельницкой области прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
Две серии взрывов раздались в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T03:39
2024-09-12T03:39
2024-09-12T03:39
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Две серии взрывов раздались в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога также звучит в Киеве, Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской и Ровенской областях Украины. "В Хмельницкой области слышны взрывы", - сообщило "Общественное" в Telegram-канале. Спустя примерно 15 минут телеканал написал о второй серии взрывов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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хмельницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, В мире
В Хмельницкой области прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
"Общественное": в Хмельницкой области на фоне тревоги прогремела серия взрывов