https://ria.ru/20240912/vzryv-1972395003.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Запорожье - РИА Новости, 12.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Запорожье
Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T22:25
2024-09-12T22:25
2024-09-12T22:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных Киеву частях Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В некоторых районах Запорожья слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, запорожье, запорожская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожье, Запорожская область, Киев
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Запорожье
"Общественное": в городе Запорожье прогремел взрыв