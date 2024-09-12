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В Госдуме отреагировали на попытку захвата ВСУ буровой вышки в Черном море
В Госдуме отреагировали на попытку захвата ВСУ буровой вышки в Черном море - РИА Новости, 12.09.2024
В Госдуме отреагировали на попытку захвата ВСУ буровой вышки в Черном море
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал ВСУ фашиствующими пиратами за попытку захватить российскую буровую установку... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T01:22
2024-09-12T01:22
2024-09-12T05:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал ВСУ фашиствующими пиратами за попытку захватить российскую буровую установку "Крым-2" в Черном море."В Черном море появились фашиствующие пираты, вооруженные современным оружием НАТО на американских быстроходных военных катерах Willard Sea Force с трезубцем на борту. Как настоящие фашисты, они предприняли попытку напасть на буровую установку в зоне исключительных экономических интересов России", — сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, противник получил достойный отпор от российских военнослужащих: бежал в панике, бросив своих раненых и тонущих бойцов.В среду Минобороны сообщило, что российские войска сорвали попытку десанта ВСУ захватить самоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море. В ходе боя были потоплены восемь морских катеров и уничтожены до 80 боевиков украинских сил специальных операций. Еще шесть катеров ретировались, оставив в воде раненых.
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леонид ивлев, госдума рф, в мире
Леонид Ивлев, Госдума РФ, В мире
В Госдуме отреагировали на попытку захвата ВСУ буровой вышки в Черном море
Депутат ГД Ивлев назвал ВСУ пиратами за попытку захватить установку "Крым-2"