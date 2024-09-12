https://ria.ru/20240912/vsu-1972381287.html

При обстреле ВСУ села Воробьевка в Харьковской области пострадал мужчина

При обстреле ВСУ села Воробьевка в Харьковской области пострадал мужчина - РИА Новости, 12.09.2024

При обстреле ВСУ села Воробьевка в Харьковской области пострадал мужчина

Мужчина ранен в результате обстрела ВСУ села Воробьевка Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T20:24

2024-09-12T20:24

2024-09-12T20:24

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мужчина ранен в результате обстрела ВСУ села Воробьевка Харьковской области, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "В результате очередного обстрела со стороны ВСУ в селе Воробьёвка ранен мужчина. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу для дальнейшего лечения", - сообщил Ганчев. Также, по его словам, под обстрел попали села Ольшана и Богдановское, разрушены частные дома, среди жителей пострадавших нет.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

харьковская область

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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, происшествия