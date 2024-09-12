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"Перерезать": на Западе рассказали, что случилось с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.09.2024
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18:08 12.09.2024 (обновлено: 21:54 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/vsu-1972354642.html
"Перерезать": на Западе рассказали, что случилось с ВСУ в Курской области
"Перерезать": на Западе рассказали, что случилось с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.09.2024
"Перерезать": на Западе рассказали, что случилось с ВСУ в Курской области
Российская атака изолировала значительное количество украинских войск в Курской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:08
2024-09-12T21:54
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российская атака изолировала значительное количество украинских войск в Курской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.В четверг Министерство обороны России сообщило, что группировка войск "Север" за двое суток освободила десять населенных пунктов в регионе: Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и 10-й Октябрь."Значительное количество украинских войск было отрезано и изолировано в результате этой атаки, которая позволила русским перерезать основные дороги", — утверждает Меркурис.По словам аналитика, наступление России сделало подразделения ВСУ незащищенными перед лицом дальнейших операций по разгрому украинских войск в Курской области.Как сообщило Минобороны в четверг, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военнослужащих, 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 24 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, десять единиц инженерной техники, из них четыре инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
https://ria.ru/20240912/zelenskiy-1972339158.html
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в мире, великобритания, сша, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Курская область
"Перерезать": на Западе рассказали, что случилось с ВСУ в Курской области

Меркурис: атака России изолировала украинские войска в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы Аида спецназа "Ахмат" в Курской области
Военнослужащий группы Аида спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий группы Аида спецназа "Ахмат" в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российская атака изолировала значительное количество украинских войск в Курской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
В четверг Министерство обороны России сообщило, что группировка войск "Север" за двое суток освободила десять населенных пунктов в регионе: Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и 10-й Октябрь.
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"Значительное количество украинских войск было отрезано и изолировано в результате этой атаки, которая позволила русским перерезать основные дороги", — утверждает Меркурис.
По словам аналитика, наступление России сделало подразделения ВСУ незащищенными перед лицом дальнейших операций по разгрому украинских войск в Курской области.
Как сообщило Минобороны в четверг, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военнослужащих, 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 24 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, десять единиц инженерной техники, из них четыре инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияКурская область
 
 
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