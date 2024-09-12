https://ria.ru/20240912/vsu-1972344889.html

ВСУ снимали пропагандистские сюжеты с жителями Курской области

ВСУ снимали пропагандистские сюжеты с жителями Курской области - РИА Новости, 12.09.2024

ВСУ снимали пропагандистские сюжеты с жителями Курской области

В подвалы Суджанского интерната было насильно согнано до 100 мирных жителей Курской области, их подвергали моральному насилию и использовали для съемок... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:27

2024-09-12T17:27

2024-09-12T18:55

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В подвалы Суджанского интерната было насильно согнано до 100 мирных жителей Курской области, их подвергали моральному насилию и использовали для съемок пропагандистских сюжетов украинскими и иностранными журналистами, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника о террористической вылазке киевского режима в Курскую область (есть в распоряжении РИА Новости).Ранее в докладе МИД РФ, который есть в распоряжении РИА Новости, заявлялось, что в ряде территорий Курской области, куда вторглись ВСУ, были созданы подобия "концентрационных лагерей", куда насильно сгоняли мирных жителей, не захотевших или не имевших возможности покинуть территорию. "В частности, в подвалы Суджанского интерната было насильно согнано от 70 до 100 мирных граждан, которых подвергали моральному насилию и использовали для съемок пропагандистских сюжетов украинскими и иностранными журналистами, незаконно прибывшими вместе с боевиками с территории Украины", - говорится в докладе. "Эти журналисты не просто незаконно нарушили границу Российской Федерации, они совершили это в составе военизированных карательных подразделений ВСУ. Их целью является умышленное искажение реальных событий ‒ создание благоприятного медийного фона для действий ВСУ в Курской области и сокрытие информации о преступлениях террористического характера против мирных жителей региона со стороны украинских боевиков", - подчеркнули в материале. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240911/sudzha-1971981671.html

https://ria.ru/20240909/alaudinov-1971561735.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия