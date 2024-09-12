Рейтинг@Mail.ru
ВСУ снимали пропагандистские сюжеты с жителями Курской области - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 12.09.2024 (обновлено: 18:55 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/vsu-1972344889.html
ВСУ снимали пропагандистские сюжеты с жителями Курской области
ВСУ снимали пропагандистские сюжеты с жителями Курской области - РИА Новости, 12.09.2024
ВСУ снимали пропагандистские сюжеты с жителями Курской области
В подвалы Суджанского интерната было насильно согнано до 100 мирных жителей Курской области, их подвергали моральному насилию и использовали для съемок... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:27
2024-09-12T18:55
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274439_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1fc45b31df0fe1383b0a4a1eaacb1d18.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В подвалы Суджанского интерната было насильно согнано до 100 мирных жителей Курской области, их подвергали моральному насилию и использовали для съемок пропагандистских сюжетов украинскими и иностранными журналистами, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника о террористической вылазке киевского режима в Курскую область (есть в распоряжении РИА Новости).Ранее в докладе МИД РФ, который есть в распоряжении РИА Новости, заявлялось, что в ряде территорий Курской области, куда вторглись ВСУ, были созданы подобия "концентрационных лагерей", куда насильно сгоняли мирных жителей, не захотевших или не имевших возможности покинуть территорию. "В частности, в подвалы Суджанского интерната было насильно согнано от 70 до 100 мирных граждан, которых подвергали моральному насилию и использовали для съемок пропагандистских сюжетов украинскими и иностранными журналистами, незаконно прибывшими вместе с боевиками с территории Украины", - говорится в докладе. "Эти журналисты не просто незаконно нарушили границу Российской Федерации, они совершили это в составе военизированных карательных подразделений ВСУ. Их целью является умышленное искажение реальных событий ‒ создание благоприятного медийного фона для действий ВСУ в Курской области и сокрытие информации о преступлениях террористического характера против мирных жителей региона со стороны украинских боевиков", - подчеркнули в материале. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240911/sudzha-1971981671.html
https://ria.ru/20240909/alaudinov-1971561735.html
https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274439_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_17c89445534e3b6f60567bcb9403b6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ снимали пропагандистские сюжеты с жителями Курской области

МИД: ВСУ использовали курских жителей для съемок пропагандистских сюжетов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В подвалы Суджанского интерната было насильно согнано до 100 мирных жителей Курской области, их подвергали моральному насилию и использовали для съемок пропагандистских сюжетов украинскими и иностранными журналистами, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника о террористической вылазке киевского режима в Курскую область (есть в распоряжении РИА Новости).
Ранее в докладе МИД РФ, который есть в распоряжении РИА Новости, заявлялось, что в ряде территорий Курской области, куда вторглись ВСУ, были созданы подобия "концентрационных лагерей", куда насильно сгоняли мирных жителей, не захотевших или не имевших возможности покинуть территорию.
Последствия обстрела города Суджа Курской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Жители Суджи отказывались принимать помощь от ВСУ
11 сентября, 08:14
"В частности, в подвалы Суджанского интерната было насильно согнано от 70 до 100 мирных граждан, которых подвергали моральному насилию и использовали для съемок пропагандистских сюжетов украинскими и иностранными журналистами, незаконно прибывшими вместе с боевиками с территории Украины", - говорится в докладе.
"Эти журналисты не просто незаконно нарушили границу Российской Федерации, они совершили это в составе военизированных карательных подразделений ВСУ. Их целью является умышленное искажение реальных событий ‒ создание благоприятного медийного фона для действий ВСУ в Курской области и сокрытие информации о преступлениях террористического характера против мирных жителей региона со стороны украинских боевиков", - подчеркнули в материале.
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Командир "Ахмата" рассказал, какую информацию нашли в гаджетах военных ВСУ
9 сентября, 11:33
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Здание офиса российского Красного креста в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В Курской области более трех с половиной тысяч человек ищут близких
29 августа, 07:59
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала