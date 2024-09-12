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"Фланг рухнул": на Западе заявили об отступлении ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:59 12.09.2024 (обновлено: 16:55 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/vsu-1972320416.html
"Фланг рухнул": на Западе заявили об отступлении ВСУ в Курской области
"Фланг рухнул": на Западе заявили об отступлении ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.09.2024
"Фланг рухнул": на Западе заявили об отступлении ВСУ в Курской области
Украинские военные покидают позиции в Курской области, опасаясь попасть в окружение, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:59
2024-09-12T16:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Украинские военные покидают позиции в Курской области, опасаясь попасть в окружение, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украинские части покидают свои позиции, опасаясь окружения из-за стремительной российской контратаки", — написал он.Как отметил журналист, российские войска освободили несколько населенных пунктов в области, что привело к провалу "идиотской" авантюры Владимира Зеленского."Фланг украинского вторжения рухнул", — констатировал он.Как заявило Минобороны, за двое суток группировка войск "Север" освободила десять населенных пунктов в Курской области: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Операция по разгрому группировки продолжается, в лесах проводится разведка для выявления и уничтожения диверсионных групп ВСУ.
https://ria.ru/20240912/zapad-1972298552.html
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безопасность, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир зеленский, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Зеленский, Апты Алаудинов
"Фланг рухнул": на Западе заявили об отступлении ВСУ в Курской области

Боуз: украинские войска покидают позиции в Курской области, опасаясь окружения

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Курской области
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Украинские военные покидают позиции в Курской области, опасаясь попасть в окружение, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Украинские части покидают свои позиции, опасаясь окружения из-за стремительной российской контратаки", — написал он.
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Как отметил журналист, российские войска освободили несколько населенных пунктов в области, что привело к провалу "идиотской" авантюры Владимира Зеленского.
«
"Фланг украинского вторжения рухнул", — констатировал он.
Как заявило Минобороны, за двое суток группировка войск "Север" освободила десять населенных пунктов в Курской области: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Операция по разгрому группировки продолжается, в лесах проводится разведка для выявления и уничтожения диверсионных групп ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВладимир ЗеленскийАпты Алаудинов
 
 
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