https://ria.ru/20240912/vsu-1972320416.html

"Фланг рухнул": на Западе заявили об отступлении ВСУ в Курской области

"Фланг рухнул": на Западе заявили об отступлении ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.09.2024

"Фланг рухнул": на Западе заявили об отступлении ВСУ в Курской области

Украинские военные покидают позиции в Курской области, опасаясь попасть в окружение, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:59

2024-09-12T15:59

2024-09-12T16:55

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

украина

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владимир зеленский

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Украинские военные покидают позиции в Курской области, опасаясь попасть в окружение, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украинские части покидают свои позиции, опасаясь окружения из-за стремительной российской контратаки", — написал он.Как отметил журналист, российские войска освободили несколько населенных пунктов в области, что привело к провалу "идиотской" авантюры Владимира Зеленского."Фланг украинского вторжения рухнул", — констатировал он.Как заявило Минобороны, за двое суток группировка войск "Север" освободила десять населенных пунктов в Курской области: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Операция по разгрому группировки продолжается, в лесах проводится разведка для выявления и уничтожения диверсионных групп ВСУ.

https://ria.ru/20240912/zapad-1972298552.html

https://ria.ru/20240912/ssha-1972311217.html

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курская область

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безопасность, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир зеленский, апты алаудинов