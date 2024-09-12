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"Фланг рухнул": на Западе заявили об отступлении ВСУ в Курской области
"Фланг рухнул": на Западе заявили об отступлении ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.09.2024
"Фланг рухнул": на Западе заявили об отступлении ВСУ в Курской области
Украинские военные покидают позиции в Курской области, опасаясь попасть в окружение, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:59
2024-09-12T15:59
2024-09-12T16:55
специальная военная операция на украине
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курская область
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Украинские военные покидают позиции в Курской области, опасаясь попасть в окружение, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украинские части покидают свои позиции, опасаясь окружения из-за стремительной российской контратаки", — написал он.Как отметил журналист, российские войска освободили несколько населенных пунктов в области, что привело к провалу "идиотской" авантюры Владимира Зеленского."Фланг украинского вторжения рухнул", — констатировал он.Как заявило Минобороны, за двое суток группировка войск "Север" освободила десять населенных пунктов в Курской области: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Операция по разгрому группировки продолжается, в лесах проводится разведка для выявления и уничтожения диверсионных групп ВСУ.
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"Фланг рухнул": на Западе заявили об отступлении ВСУ в Курской области
Боуз: украинские войска покидают позиции в Курской области, опасаясь окружения