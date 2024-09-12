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Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:51 12.09.2024 (обновлено: 16:41 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/vsu-1972318966.html
Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области
Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 12.09.2024
Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области
Российские военнослужащие и бойцы Росгвардии с помощью дронов уничтожили склад боеприпасов украинской армии в Черниговской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:51
2024-09-12T16:41
специальная военная операция на украине
россия
черниговская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие и бойцы Росгвардии с помощью дронов уничтожили склад боеприпасов украинской армии в Черниговской области, сообщила пресс-служба Росгвардии. Там пояснили, что во время воздушной разведки в одном из сел засекли передвижение украинских солдат, а в лесном массиве обнаружили взводный опорный пункт с хозяйственной постройкой, где располагался склад с боеприпасами. "Операторы БПЛА Росгвардии нанесли прицельный удар по целям с помощью FPV-дронов. Средствами объективного контроля удалось зафиксировать на складе масштабное возгорание и многократную вторичную детонацию. Через несколько минут огнем была охвачена вся территория места дислокации боевиков", — говорится в сообщении. Ведомство опубликовало видео, запечатлевшее поражение цели и мощный пожар, который начался после попадания.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение склада боеприпасов ВСУ в Черниговской области
Уничтожение склада боеприпасов ВСУ в Черниговской области
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россия, черниговская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черниговская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области

Росгвардия и Минобороны уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие и бойцы Росгвардии с помощью дронов уничтожили склад боеприпасов украинской армии в Черниговской области, сообщила пресс-служба Росгвардии.
Там пояснили, что во время воздушной разведки в одном из сел засекли передвижение украинских солдат, а в лесном массиве обнаружили взводный опорный пункт с хозяйственной постройкой, где располагался склад с боеприпасами.
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"Операторы БПЛА Росгвардии нанесли прицельный удар по целям с помощью FPV-дронов. Средствами объективного контроля удалось зафиксировать на складе масштабное возгорание и многократную вторичную детонацию. Через несколько минут огнем была охвачена вся территория места дислокации боевиков", — говорится в сообщении.
Ведомство опубликовало видео, запечатлевшее поражение цели и мощный пожар, который начался после попадания.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерниговская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы Украины
 
 
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