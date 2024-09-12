https://ria.ru/20240912/vsu-1972318966.html

Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области

Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 12.09.2024

Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области

Российские военнослужащие и бойцы Росгвардии с помощью дронов уничтожили склад боеприпасов украинской армии в Черниговской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:51

2024-09-12T15:51

2024-09-12T16:41

специальная военная операция на украине

россия

черниговская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие и бойцы Росгвардии с помощью дронов уничтожили склад боеприпасов украинской армии в Черниговской области, сообщила пресс-служба Росгвардии. Там пояснили, что во время воздушной разведки в одном из сел засекли передвижение украинских солдат, а в лесном массиве обнаружили взводный опорный пункт с хозяйственной постройкой, где располагался склад с боеприпасами. "Операторы БПЛА Росгвардии нанесли прицельный удар по целям с помощью FPV-дронов. Средствами объективного контроля удалось зафиксировать на складе масштабное возгорание и многократную вторичную детонацию. Через несколько минут огнем была охвачена вся территория места дислокации боевиков", — говорится в сообщении. Ведомство опубликовало видео, запечатлевшее поражение цели и мощный пожар, который начался после попадания.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение склада боеприпасов ВСУ в Черниговской области Уничтожение склада боеприпасов ВСУ в Черниговской области 2024-09-12T15:51 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, черниговская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины