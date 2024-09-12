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ВСУ повредили многоквартирный дом и остановку при обстреле Донецка - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:47 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/vsu-1972287320.html
ВСУ повредили многоквартирный дом и остановку при обстреле Донецка
ВСУ повредили многоквартирный дом и остановку при обстреле Донецка - РИА Новости, 12.09.2024
ВСУ повредили многоквартирный дом и остановку при обстреле Донецка
Многоквартирный жилой дом, остановка общественного транспорта и линия электропередачи повреждены в результате обстрела украинскими войсками утром в четверг... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:47
2024-09-12T13:47
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Многоквартирный жилой дом, остановка общественного транспорта и линия электропередачи повреждены в результате обстрела украинскими войсками утром в четверг Петровского района Донецка из РСЗО "Ураган", сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Противник вел огонь с применением ракеты 9М27Ф (осколочно-фугасная) РСЗО БМ-27 "Ураган" со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Дачное. Зафиксированы повреждения: частный жилой дом по улице Рубена Ибаррури, также повреждена ЛЭП, многоквартирный жилой дом и котельная по улице Журналистов, остановка общественного транспорта по улице Рубена Ибаррури", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, обстрел был совершен в 5.20 мск, сообщалось, что было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров. Кроме того, в 10.10 ВСУ вновь обстреляли Петровский район тремя снарядами "натовского" калибра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240912/gorlovka-1972193192.html
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
ВСУ повредили многоквартирный дом и остановку при обстреле Донецка

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из "Урагана", повредив дом и остановку

© Фото : ДНР в СЦККПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. 12 сентября 2024
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. 12 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : ДНР в СЦКК
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. 12 сентября 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Многоквартирный жилой дом, остановка общественного транспорта и линия электропередачи повреждены в результате обстрела украинскими войсками утром в четверг Петровского района Донецка из РСЗО "Ураган", сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Противник вел огонь с применением ракеты 9М27Ф (осколочно-фугасная) РСЗО БМ-27 "Ураган" со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Дачное. Зафиксированы повреждения: частный жилой дом по улице Рубена Ибаррури, также повреждена ЛЭП, многоквартирный жилой дом и котельная по улице Журналистов, остановка общественного транспорта по улице Рубена Ибаррури", - говорится в сообщении представительства.
© Фото : ДНР в СЦККПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. 12 сентября 2024
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. 12 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : ДНР в СЦКК
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. 12 сентября 2024
По данным ведомства, обстрел был совершен в 5.20 мск, сообщалось, что было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров.
Кроме того, в 10.10 ВСУ вновь обстреляли Петровский район тремя снарядами "натовского" калибра.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
В результате удара ВСУ по подстанции в Горловке обесточен центр города
Вчера, 00:31
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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