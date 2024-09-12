https://ria.ru/20240912/vsu-1972287320.html

ВСУ повредили многоквартирный дом и остановку при обстреле Донецка

ВСУ повредили многоквартирный дом и остановку при обстреле Донецка - РИА Новости, 12.09.2024

ВСУ повредили многоквартирный дом и остановку при обстреле Донецка

Многоквартирный жилой дом, остановка общественного транспорта и линия электропередачи повреждены в результате обстрела украинскими войсками утром в четверг... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:47

2024-09-12T13:47

2024-09-12T13:47

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Многоквартирный жилой дом, остановка общественного транспорта и линия электропередачи повреждены в результате обстрела украинскими войсками утром в четверг Петровского района Донецка из РСЗО "Ураган", сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Противник вел огонь с применением ракеты 9М27Ф (осколочно-фугасная) РСЗО БМ-27 "Ураган" со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Дачное. Зафиксированы повреждения: частный жилой дом по улице Рубена Ибаррури, также повреждена ЛЭП, многоквартирный жилой дом и котельная по улице Журналистов, остановка общественного транспорта по улице Рубена Ибаррури", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, обстрел был совершен в 5.20 мск, сообщалось, что было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров. Кроме того, в 10.10 ВСУ вновь обстреляли Петровский район тремя снарядами "натовского" калибра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240912/gorlovka-1972193192.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф