CNN сообщил о непрекращающемся потоке раненых ВСУ с передовой в Донбассе
CNN: поток раненых военных ВСУ с передовой в Донбассе почти не прекращается
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Поток раненых украинских военных с передовой в Донбассе практически не прекращается, большинство близлежащих городов не справляются с их размещением, передает телеканал CNN, который получил доступ к медицинскому эвакуационному поезду, который используется ВСУ для вывоза раненых из прифронтовой зоны.
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"Большинство городов на востоке Украины сталкиваются с огромными проблемами в попытке найти достаточно больничных коек, чтобы разместить раненых с передовой, поступающих почти непрекращающимся потоком", - говорится в сообщении телеканала.
Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что из-за активных боевых действий российской армии на краматорском, купянском и торецком направлениях сложилась непростая ситуация для ВСУ, сложнее всего Киеву на красноармейском участке. Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.
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