Рейтинг@Mail.ru
CNN сообщил о непрекращающемся потоке раненых ВСУ с передовой в Донбассе - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/vsu-1972226394.html
CNN сообщил о непрекращающемся потоке раненых ВСУ с передовой в Донбассе
CNN сообщил о непрекращающемся потоке раненых ВСУ с передовой в Донбассе - РИА Новости, 12.09.2024
CNN сообщил о непрекращающемся потоке раненых ВСУ с передовой в Донбассе
Поток раненых украинских военных с передовой в Донбассе практически не прекращается, большинство близлежащих городов не справляются с их размещением, передает... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:58
2024-09-12T09:58
в мире
донбасс
украина
киев
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a36506af1009843a6f51f5590c10ada5.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Поток раненых украинских военных с передовой в Донбассе практически не прекращается, большинство близлежащих городов не справляются с их размещением, передает телеканал CNN, который получил доступ к медицинскому эвакуационному поезду, который используется ВСУ для вывоза раненых из прифронтовой зоны. "Большинство городов на востоке Украины сталкиваются с огромными проблемами в попытке найти достаточно больничных коек, чтобы разместить раненых с передовой, поступающих почти непрекращающимся потоком", - говорится в сообщении телеканала. Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что из-за активных боевых действий российской армии на краматорском, купянском и торецком направлениях сложилась непростая ситуация для ВСУ, сложнее всего Киеву на красноармейском участке. Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.
https://ria.ru/20240909/poteri-1971498741.html
донбасс
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:117:2067:1667_1920x0_80_0_0_f6f4649ffd49351079f5407c4c527c2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, украина, киев, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Донбасс, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
CNN сообщил о непрекращающемся потоке раненых ВСУ с передовой в Донбассе

CNN: поток раненых военных ВСУ с передовой в Донбассе почти не прекращается

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Поток раненых украинских военных с передовой в Донбассе практически не прекращается, большинство близлежащих городов не справляются с их размещением, передает телеканал CNN, который получил доступ к медицинскому эвакуационному поезду, который используется ВСУ для вывоза раненых из прифронтовой зоны.
«
"Большинство городов на востоке Украины сталкиваются с огромными проблемами в попытке найти достаточно больничных коек, чтобы разместить раненых с передовой, поступающих почти непрекращающимся потоком", - говорится в сообщении телеканала.
Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что из-за активных боевых действий российской армии на краматорском, купянском и торецком направлениях сложилась непростая ситуация для ВСУ, сложнее всего Киеву на красноармейском участке. Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
"За три дня". В ВСУ раскрыли масштабы потерь
9 сентября, 01:25
 
В миреДонбассУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала