https://ria.ru/20240912/vsu-1972226394.html

CNN сообщил о непрекращающемся потоке раненых ВСУ с передовой в Донбассе

CNN сообщил о непрекращающемся потоке раненых ВСУ с передовой в Донбассе - РИА Новости, 12.09.2024

CNN сообщил о непрекращающемся потоке раненых ВСУ с передовой в Донбассе

Поток раненых украинских военных с передовой в Донбассе практически не прекращается, большинство близлежащих городов не справляются с их размещением, передает... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T09:58

2024-09-12T09:58

2024-09-12T09:58

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владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Поток раненых украинских военных с передовой в Донбассе практически не прекращается, большинство близлежащих городов не справляются с их размещением, передает телеканал CNN, который получил доступ к медицинскому эвакуационному поезду, который используется ВСУ для вывоза раненых из прифронтовой зоны. "Большинство городов на востоке Украины сталкиваются с огромными проблемами в попытке найти достаточно больничных коек, чтобы разместить раненых с передовой, поступающих почти непрекращающимся потоком", - говорится в сообщении телеканала. Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что из-за активных боевых действий российской армии на краматорском, купянском и торецком направлениях сложилась непростая ситуация для ВСУ, сложнее всего Киеву на красноармейском участке. Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на красноармейском направлении, где также, по данным украинских изданий, ВСУ пытаются залатать дыры неопытными формированиями.

https://ria.ru/20240909/poteri-1971498741.html

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украина

киев

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Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, украина, киев, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины