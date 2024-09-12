https://ria.ru/20240912/voennyy-1972394514.html

Военный, которого в госпитале навестил Путин, рассказал о своем состоянии

Военный, которого в госпитале навестил Путин, рассказал о своем состоянии - РИА Новости, 12.09.2024

Военный, которого в госпитале навестил Путин, рассказал о своем состоянии

Командир 1 батальона 30-го мотострелкового полка 14 Армейского корпуса Александр Данилов, которого навестил в госпитале президент РФ Владимир Путин, сообщил РИА РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T22:21

2024-09-12T22:21

2024-09-12T22:22

специальная военная операция на украине

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владимир путин

военно-медицинская академия имени кирова

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Командир 1 батальона 30-го мотострелкового полка 14 Армейского корпуса Александр Данилов, которого навестил в госпитале президент РФ Владимир Путин, сообщил РИА Новости, что ему лечиться около недели, после чего надеется пойти в отпуск. В четверг Путин навестил Данилова в клинике Минобороны при Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Президент сообщил Данилову, который две недели командовал обороной посёлка Малая Локня в Курской области, что подпишет указ о присвоении ему звания Героя России. Также он предложил Данилову после окончания лечения пройти обучение в академии Генштаба. "Здесь, в Военно-медицинской академии быстро "собирают" людей. Я думаю, за недельку мне сделают то, что мне было нужно. Выпишут - может, хоть в отпуск попаду", - рассказал Данилов агентству. О впечатлениях от встречи с президентом Данилов рассказал, что они положительные. "Никогда не видел президента вживую, поэтому было очень приятно пообщаться. Все было супер", - добавил подполковник. Он признался, что после выхода из окружения в Малой Локне до сих пор не видел жену и троих детей, только постоянно общается с ними по телефону. Данилов и ещё один комбат с позывным "Отмель" командовали обороной Малой Локни с 8 августа. Однако 20-го августа "Отмель" погиб, отражая атаку ВСУ, после чего командование перешло к Данилову. Он приказал защитникам Малой Локни стянуться в здание женской колонии, которую обороняли ещё несколько дней. За это время Данилов организовал выход из Малой Локни группы мирных жителей вместе с солдатами-срочниками, руководил группой легко раненый подчинённый Данилова с позывным "Говор". Ещё через несколько дней из Локни вышли ее защитники, причём им пришлось выходить из окружения около двух суток и пройти 20 километров. За время обороны села Данилов получил контузию, от последствий которой сейчас лечится.

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Встреча Путина с героем СВО в клинике Минобороны Путин встретился с героем СВО подполковником Даниловым в клинике Минобороны при военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Данилов с первых дней нападения ВСУ на Курскую область командовал батальоном. Подполковник смог вывести из окружения более 30 военнослужащих, затем вернулся на место и вызвал артиллерийский огонь на себя, в результате чего получил контузию. 2024-09-12T22:21 true PT4M10S

Путин в военно-медицинской академии имени Кирова Посещение военно-медицинской академии имени Кирова. Владимир Путин встретился со статс-секретарем – заместителем Министра обороны, руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой и начальником академии Евгением Крюковым. Президент поручил разработать программу реновации и, где необходимо, строительства медучреждений Министерства обороны. 2024-09-12T22:21 true PT0M52S

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здоровье - общество, санкт-петербург, курская область, россия, владимир путин, военно-медицинская академия имени кирова, вооруженные силы украины, видео