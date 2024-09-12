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Израильская армия заявила о ликвидации бригады ХАМАС в Рафахе - РИА Новости, 12.09.2024
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19:38 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/voennye-1972375609.html
Израильская армия заявила о ликвидации бригады ХАМАС в Рафахе
Израильская армия заявила о ликвидации бригады ХАМАС в Рафахе - РИА Новости, 12.09.2024
Израильская армия заявила о ликвидации бригады ХАМАС в Рафахе
Израильские силы завершили ликвидацию бригады палестинского движения ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа, уничтожив более 2 тысяч радикалов и порядка 13... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:38
2024-09-12T19:38
в мире
рафах (провинция)
египет
хамас
армия обороны израиля (цахал)
раф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сен — РИА Новости. Израильские силы завершили ликвидацию бригады палестинского движения ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа, уничтожив более 2 тысяч радикалов и порядка 13 километров подземных туннелей в этом районе, сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Силы 162-й дивизии в течение последних нескольких месяцев проводили точные, целенаправленные и основанные на разведданных операции в районе Рафаха. На сегодняшний день военные уничтожили более 2000 террористов и около 13 километров подземных туннелей. В ходе этих операций войска ликвидировали бригаду "Рафах" террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении. По данным военных, было уничтожено 80% подземных туннелей, расположенных вблизи и под Филадельфийским коридором на границе сектора Газа и Египта. Этот коридор считается главным путем для контрабанды оружия в сектор Газа. "Инженерные силы дивизии и подразделение "Яхалом" продолжают обнаруживать и уничтожать подземные туннельные пути и террористическую инфраструктуру в этом районе", - говорится в сообщении.
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рафах (провинция)
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в мире, рафах (провинция), египет, хамас, армия обороны израиля (цахал), раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Египет, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильская армия заявила о ликвидации бригады ХАМАС в Рафахе

ЦАХАЛ: в Рафахе ликвидировали бригаду ХАМАС и 13 км туннелей

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия удара по Рафаху
Последствия удара по Рафаху - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия удара по Рафаху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сен — РИА Новости. Израильские силы завершили ликвидацию бригады палестинского движения ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа, уничтожив более 2 тысяч радикалов и порядка 13 километров подземных туннелей в этом районе, сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Силы 162-й дивизии в течение последних нескольких месяцев проводили точные, целенаправленные и основанные на разведданных операции в районе Рафаха. На сегодняшний день военные уничтожили более 2000 террористов и около 13 километров подземных туннелей. В ходе этих операций войска ликвидировали бригаду "Рафах" террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.
По данным военных, было уничтожено 80% подземных туннелей, расположенных вблизи и под Филадельфийским коридором на границе сектора Газа и Египта. Этот коридор считается главным путем для контрабанды оружия в сектор Газа.
"Инженерные силы дивизии и подразделение "Яхалом" продолжают обнаруживать и уничтожать подземные туннельные пути и террористическую инфраструктуру в этом районе", - говорится в сообщении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреРафах (провинция)ЕгипетХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)РАФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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