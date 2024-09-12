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Израильская армия заявила о ликвидации бригады ХАМАС в Рафахе

Израильская армия заявила о ликвидации бригады ХАМАС в Рафахе - РИА Новости, 12.09.2024

Израильская армия заявила о ликвидации бригады ХАМАС в Рафахе

Израильские силы завершили ликвидацию бригады палестинского движения ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа, уничтожив более 2 тысяч радикалов и порядка 13... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T19:38

2024-09-12T19:38

2024-09-12T19:38

в мире

рафах (провинция)

египет

хамас

армия обороны израиля (цахал)

раф

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сен — РИА Новости. Израильские силы завершили ликвидацию бригады палестинского движения ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа, уничтожив более 2 тысяч радикалов и порядка 13 километров подземных туннелей в этом районе, сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Силы 162-й дивизии в течение последних нескольких месяцев проводили точные, целенаправленные и основанные на разведданных операции в районе Рафаха. На сегодняшний день военные уничтожили более 2000 террористов и около 13 километров подземных туннелей. В ходе этих операций войска ликвидировали бригаду "Рафах" террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении. По данным военных, было уничтожено 80% подземных туннелей, расположенных вблизи и под Филадельфийским коридором на границе сектора Газа и Египта. Этот коридор считается главным путем для контрабанды оружия в сектор Газа. "Инженерные силы дивизии и подразделение "Яхалом" продолжают обнаруживать и уничтожать подземные туннельные пути и террористическую инфраструктуру в этом районе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240912/konflikt-1915630213.html

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в мире, рафах (провинция), египет, хамас, армия обороны израиля (цахал), раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году