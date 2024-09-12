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Сотрудники посольства в США посетили россиянина Александра Винника - РИА Новости, 12.09.2024
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05:55 12.09.2024 (обновлено: 06:31 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/vinnik-1972205890.html
Сотрудники посольства в США посетили россиянина Александра Винника
Сотрудники посольства в США посетили россиянина Александра Винника - РИА Новости, 12.09.2024
Сотрудники посольства в США посетили россиянина Александра Винника
Сотрудники посольства России в США произвели осмотр захваченных американскими властями объектов дипнедвижимости, дипломаты посетили россиянина Александра... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T05:55
2024-09-12T06:31
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Сотрудники посольства России в США произвели осмотр захваченных американскими властями объектов дипнедвижимости, дипломаты посетили россиянина Александра Винника в тюрьме в Калифорнии, говорится в распространенном комментарии посольства. "Сотрудники Посольства произвели визуальный осмотр захваченных американскими властями объектов дипнедвижимости: здания Генерального консульства в Сан-Франциско и резиденции Генконсула. В рамках пребывания в Калифорнии росдипломаты посетили гражданина России А. В. Винника, находящегося в тюрьме "Санта Рита". Поддержали соотечественника. Заверили, что продолжат оказывать ему необходимое консульско-правовое содействие, а также предпринимать усилия по его освобождению и возвращению на Родину", - говорится в сообщении. Александр Винник был арестован по запросу США 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции, где находился с семьей на отдыхе. Из Греции Винник был экстрадирован во Францию, его оправдали по предъявленным Францией обвинениям, затем в августе 2022 года его вывезли в Грецию и сразу отправили в США. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими. Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. В мае 2024 года Винник пошел на заключение сделки с обвинением, адвокаты полагают, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы. Изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам. Супруга Александра Винника умерла в 2020 году, и Александру не дали проститься с ней и приехать на похороны. Двое несовершеннолетних детей Александра Винника - 10 и 13 лет - уже шесть лет живут без отца.
https://ria.ru/20240824/petrov-1968186214.html
https://ria.ru/20240809/ekstraditsiya-1965309935.html
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сша, греция, россия, александр винник, в мире
США, Греция, Россия, Александр Винник, В мире
Сотрудники посольства в США посетили россиянина Александра Винника

Посольство в США: дипломаты посетили в тюрьме в Калифорнии россиянина Винника

© РИА НовостиАлександр Винник
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости
Александр Винник. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Сотрудники посольства России в США произвели осмотр захваченных американскими властями объектов дипнедвижимости, дипломаты посетили россиянина Александра Винника в тюрьме в Калифорнии, говорится в распространенном комментарии посольства.
"Сотрудники Посольства произвели визуальный осмотр захваченных американскими властями объектов дипнедвижимости: здания Генерального консульства в Сан-Франциско и резиденции Генконсула. В рамках пребывания в Калифорнии росдипломаты посетили гражданина России А. В. Винника, находящегося в тюрьме "Санта Рита". Поддержали соотечественника. Заверили, что продолжат оказывать ему необходимое консульско-правовое содействие, а также предпринимать усилия по его освобождению и возвращению на Родину", - говорится в сообщении.
Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Дипломаты посетили экстрадированного в США россиянина Петрова
24 августа, 02:05
Александр Винник был арестован по запросу США 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции, где находился с семьей на отдыхе. Из Греции Винник был экстрадирован во Францию, его оправдали по предъявленным Францией обвинениям, затем в августе 2022 года его вывезли в Грецию и сразу отправили в США. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими.
Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками.
В мае 2024 года Винник пошел на заключение сделки с обвинением, адвокаты полагают, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы. Изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам.
Супруга Александра Винника умерла в 2020 году, и Александру не дали проститься с ней и приехать на похороны. Двое несовершеннолетних детей Александра Винника - 10 и 13 лет - уже шесть лет живут без отца.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Россиянина экстрадировали в США по делу о поставках компонентов для ВПК
9 августа, 22:56
 
СШАГрецияРоссияАлександр ВинникВ мире
 
 
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