https://ria.ru/20240912/vina-1972397022.html

Глава мемориала Минобороны не признал вину в получении взятки

Глава мемориала Минобороны не признал вину в получении взятки - РИА Новости, 12.09.2024

Глава мемориала Минобороны не признал вину в получении взятки

Руководитель ФГУП "Пантеон защитников отечества" Минобороны России Вячеслав Филиппов не признал вину в получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T22:41

2024-09-12T22:41

2024-09-12T22:51

происшествия

россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Руководитель ФГУП "Пантеон защитников отечества" Минобороны России Вячеслав Филиппов не признал вину в получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Вину в инкриминируемом преступлении не признал", - сказал собеседник агентства.Сегодня Басманный суд заключил Филиппова под стражу.

https://ria.ru/20240912/vzyatka-1972207803.html

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2024

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происшествия, россия