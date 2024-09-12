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Глава мемориала Минобороны не признал вину в получении взятки - РИА Новости, 12.09.2024
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22:41 12.09.2024 (обновлено: 22:51 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/vina-1972397022.html
Глава мемориала Минобороны не признал вину в получении взятки
Глава мемориала Минобороны не признал вину в получении взятки - РИА Новости, 12.09.2024
Глава мемориала Минобороны не признал вину в получении взятки
Руководитель ФГУП "Пантеон защитников отечества" Минобороны России Вячеслав Филиппов не признал вину в получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T22:41
2024-09-12T22:51
происшествия
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Руководитель ФГУП "Пантеон защитников отечества" Минобороны России Вячеслав Филиппов не признал вину в получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Вину в инкриминируемом преступлении не признал", - сказал собеседник агентства.Сегодня Басманный суд заключил Филиппова под стражу.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Глава мемориала Минобороны не признал вину в получении взятки

Глава ФГУП "Пантеон защитников Отечества" МО не признал вину в получении взятки

© Фото : ФВМ ПЗО Минобороны РоссииВячеслав Филиппов
Вячеслав Филиппов - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : ФВМ ПЗО Минобороны России
Вячеслав Филиппов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Руководитель ФГУП "Пантеон защитников отечества" Минобороны России Вячеслав Филиппов не признал вину в получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Вину в инкриминируемом преступлении не признал", - сказал собеседник агентства.
Сегодня Басманный суд заключил Филиппова под стражу.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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