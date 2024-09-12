https://ria.ru/20240912/vina-1972397022.html
Глава мемориала Минобороны не признал вину в получении взятки
Глава мемориала Минобороны не признал вину в получении взятки - РИА Новости, 12.09.2024
Глава мемориала Минобороны не признал вину в получении взятки
Руководитель ФГУП "Пантеон защитников отечества" Минобороны России Вячеслав Филиппов не признал вину в получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T22:41
2024-09-12T22:41
2024-09-12T22:51
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972394843_0:89:737:504_1920x0_80_0_0_6a31779075c95eb52737e8b7f63729c7.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Руководитель ФГУП "Пантеон защитников отечества" Минобороны России Вячеслав Филиппов не признал вину в получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Вину в инкриминируемом преступлении не признал", - сказал собеседник агентства.Сегодня Басманный суд заключил Филиппова под стражу.
https://ria.ru/20240912/vzyatka-1972207803.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972394843_42:0:737:521_1920x0_80_0_0_b6acf7c3dcadd305db26bc464ca2bb57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Глава мемориала Минобороны не признал вину в получении взятки
Глава ФГУП "Пантеон защитников Отечества" МО не признал вину в получении взятки