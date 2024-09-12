Вступивший в "Хайят Тахрир аш-Шам"* россиянин пытался вербовать людей
Вступивший в "Хайят Тахрир аш-Шам" россиянин пытался в соцсетях вербовать людей
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россиянин, который вступил в международную террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (НТS*, запрещена в РФ), через социальные сети пытался вербовать других людей, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, мужчина, исповедуя радикальные формы ислама, поддерживая идеи радикального фундаментализма и желая реализовать свои убеждения на практике, решил лично участвовать в деятельности исламских вооруженных группировок и террористических организаций, улетел из Москвы и вступил в "Исламское государство"* (ИГ*, террористическая организация, запрещена в РФ), а затем - в "Хайят Тахрир аш-Шам"*.
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Обвиняемый опубликовал в Instagram** (принадлежит Meta**, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) призывы к сбору средств на террористическую деятельность (приобретение транспорта, горных мотоциклов для участников группировки), а так же нашел несколько человек, исповедующих радикальные формы ислама, которым предложил поучаствовать в финансировании деятельности международной террористической организации "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад"* (запрещена в РФ). Денежные средства предполагалось направить на расширение деятельности группировки, обеспечение оружием и продовольствием ее участников, то есть для подготовки и совершения преступлений, сказано с документах.
Уточняется, что денежные средства обвиняемый на свой кошелек получил от других лиц, использовавших платежный терминал QIWI в магазине "Дикси".
Также фигурант размещал материалы, содержащие признаки публичной пропаганды терроризма, деятельности "Хайят Тахрир аш-Шам"* и ИГ*.
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Ранее Киев предложил представителям "Хайят Тахрир аш-Шам"* 75 беспилотников в обмен на освобождение ряда радикальных антироссийских боевиков, писала турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники.
Газета, ссылаясь на местные источники в Сирии, сообщала, что киевская администрация провела переговоры с представителями НТS для привлечения боевиков к операциям против России. Ранее ряд африканских стран разорвал дипломатические отношения с Украиной, решение было связано с поддержкой Киевом террористов в африканской стране. МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо в свою очередь призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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