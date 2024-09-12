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Вступивший в "Хайят Тахрир аш-Шам"* россиянин пытался вербовать людей - РИА Новости, 12.09.2024
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07:09 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/verbovka-1972208398.html
Вступивший в "Хайят Тахрир аш-Шам"* россиянин пытался вербовать людей
Вступивший в "Хайят Тахрир аш-Шам"* россиянин пытался вербовать людей - РИА Новости, 12.09.2024
Вступивший в "Хайят Тахрир аш-Шам"* россиянин пытался вербовать людей
Россиянин, который вступил в международную террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (НТS*, запрещена в РФ), через социальные сети пытался вербовать... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T07:09
2024-09-12T07:09
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россиянин, который вступил в международную террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (НТS*, запрещена в РФ), через социальные сети пытался вербовать других людей, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, мужчина, исповедуя радикальные формы ислама, поддерживая идеи радикального фундаментализма и желая реализовать свои убеждения на практике, решил лично участвовать в деятельности исламских вооруженных группировок и террористических организаций, улетел из Москвы и вступил в "Исламское государство"* (ИГ*, террористическая организация, запрещена в РФ), а затем - в "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Обвиняемый опубликовал в Instagram** (принадлежит Meta**, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) призывы к сбору средств на террористическую деятельность (приобретение транспорта, горных мотоциклов для участников группировки), а так же нашел несколько человек, исповедующих радикальные формы ислама, которым предложил поучаствовать в финансировании деятельности международной террористической организации "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад"* (запрещена в РФ). Денежные средства предполагалось направить на расширение деятельности группировки, обеспечение оружием и продовольствием ее участников, то есть для подготовки и совершения преступлений, сказано с документах. Уточняется, что денежные средства обвиняемый на свой кошелек получил от других лиц, использовавших платежный терминал QIWI в магазине "Дикси". Также фигурант размещал материалы, содержащие признаки публичной пропаганды терроризма, деятельности "Хайят Тахрир аш-Шам"* и ИГ*. Ранее Киев предложил представителям "Хайят Тахрир аш-Шам"* 75 беспилотников в обмен на освобождение ряда радикальных антироссийских боевиков, писала турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники. Газета, ссылаясь на местные источники в Сирии, сообщала, что киевская администрация провела переговоры с представителями НТS для привлечения боевиков к операциям против России. Ранее ряд африканских стран разорвал дипломатические отношения с Украиной, решение было связано с поддержкой Киевом террористов в африканской стране. МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо в свою очередь призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.* Запрещенная в России террористическая организация.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240903/matvienko-1970137567.html
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россия, киев, украина, юрий пивоваров, дикси, в мире
Россия, Киев, Украина, Юрий Пивоваров, Дикси, В мире
Вступивший в "Хайят Тахрир аш-Шам"* россиянин пытался вербовать людей

Вступивший в "Хайят Тахрир аш-Шам" россиянин пытался в соцсетях вербовать людей

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россиянин, который вступил в международную террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (НТS*, запрещена в РФ), через социальные сети пытался вербовать других людей, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, мужчина, исповедуя радикальные формы ислама, поддерживая идеи радикального фундаментализма и желая реализовать свои убеждения на практике, решил лично участвовать в деятельности исламских вооруженных группировок и террористических организаций, улетел из Москвы и вступил в "Исламское государство"* (ИГ*, террористическая организация, запрещена в РФ), а затем - в "Хайят Тахрир аш-Шам"*.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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3 сентября, 08:19
Обвиняемый опубликовал в Instagram** (принадлежит Meta**, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) призывы к сбору средств на террористическую деятельность (приобретение транспорта, горных мотоциклов для участников группировки), а так же нашел несколько человек, исповедующих радикальные формы ислама, которым предложил поучаствовать в финансировании деятельности международной террористической организации "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад"* (запрещена в РФ). Денежные средства предполагалось направить на расширение деятельности группировки, обеспечение оружием и продовольствием ее участников, то есть для подготовки и совершения преступлений, сказано с документах.
Уточняется, что денежные средства обвиняемый на свой кошелек получил от других лиц, использовавших платежный терминал QIWI в магазине "Дикси".
Также фигурант размещал материалы, содержащие признаки публичной пропаганды терроризма, деятельности "Хайят Тахрир аш-Шам"* и ИГ*.
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Террорист из Севастополя признался в сотрудничестве с ГУР Украины
3 сентября, 10:55
Ранее Киев предложил представителям "Хайят Тахрир аш-Шам"* 75 беспилотников в обмен на освобождение ряда радикальных антироссийских боевиков, писала турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники.
Газета, ссылаясь на местные источники в Сирии, сообщала, что киевская администрация провела переговоры с представителями НТS для привлечения боевиков к операциям против России. Ранее ряд африканских стран разорвал дипломатические отношения с Украиной, решение было связано с поддержкой Киевом террористов в африканской стране. МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо в свою очередь призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.

* Запрещенная в России террористическая организация.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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