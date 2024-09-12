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Тропический шторм в США усилился до урагана второй категории - РИА Новости, 12.09.2024
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01:29 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/uragan-1972195880.html
Тропический шторм в США усилился до урагана второй категории
Тропический шторм в США усилился до урагана второй категории - РИА Новости, 12.09.2024
Тропический шторм в США усилился до урагана второй категории
Тропический шторм "Франсин" в четверг усилился до урагана второй категории и принес штормовой прилив в американский штат Луизиана, сообщает Национальный центр... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T01:29
2024-09-12T01:29
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Тропический шторм "Франсин" в четверг усилился до урагана второй категории и принес штормовой прилив в американский штат Луизиана, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC). "Франсин становится ураганом второй категории. Ожидается, что он выйдет на сушу в ближайшие пару часов. Опасный для жизни штормовой нагон и опасные ветры на побережье Луизианы", - говорится в предупреждении, опубликованном в соцсети X. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
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луизиана, в мире
Луизиана, В мире
Тропический шторм в США усилился до урагана второй категории

NHC: "Франсин" усилился до урагана второй категории и принес шторм в Луизиану

© AP PhotoУраган
Ураган - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo
Ураган. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Тропический шторм "Франсин" в четверг усилился до урагана второй категории и принес штормовой прилив в американский штат Луизиана, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC).
"Франсин становится ураганом второй категории. Ожидается, что он выйдет на сушу в ближайшие пару часов. Опасный для жизни штормовой нагон и опасные ветры на побережье Луизианы", - говорится в предупреждении, опубликованном в соцсети X.
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Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
 
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