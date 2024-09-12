https://ria.ru/20240912/uragan-1972195880.html

Тропический шторм в США усилился до урагана второй категории

Тропический шторм в США усилился до урагана второй категории - РИА Новости, 12.09.2024

Тропический шторм в США усилился до урагана второй категории

Тропический шторм "Франсин" в четверг усилился до урагана второй категории и принес штормовой прилив в американский штат Луизиана, сообщает Национальный центр... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T01:29

2024-09-12T01:29

2024-09-12T01:29

луизиана

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Тропический шторм "Франсин" в четверг усилился до урагана второй категории и принес штормовой прилив в американский штат Луизиана, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC). "Франсин становится ураганом второй категории. Ожидается, что он выйдет на сушу в ближайшие пару часов. Опасный для жизни штормовой нагон и опасные ветры на побережье Луизианы", - говорится в предупреждении, опубликованном в соцсети X. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

https://ria.ru/20240806/uragan-1964313528.html

луизиана

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