https://ria.ru/20240912/ukraina-1972351264.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.09.2024
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в четвертый раз за день объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:54
2024-09-12T17:54
2024-09-12T17:55
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Воздушная тревога в четвертый раз за день объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в 17.25 мск. Кроме того, сигнал тревоги звучит в соседней Черкасской области, а также Сумской и Харьковской областях на северо-востоке страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киевская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в четвертый раз за день объявлена в Киевской области Украины