https://ria.ru/20240912/ukraina-1972343405.html
Зеленский назвал уничтожение ВСУ в Курской области украинским планом
Зеленский назвал уничтожение ВСУ в Курской области украинским планом - РИА Новости, 12.09.2024
Зеленский назвал уничтожение ВСУ в Курской области украинским планом
Владимир Зеленский назвал "украинским планом" уничтожение ВСУ в Курской области. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:22
2024-09-12T17:22
2024-09-12T17:22
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал "украинским планом" уничтожение ВСУ в Курской области. "Россияне начали контрнаступательные действия, все идет по нашему, украинскому плану", - заявил Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос о ситуации в Курской области. Ранее Минобороны сообщало, что российская группировка войск "Север" за двое суток освободила десять населённых пунктов в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
Зеленский назвал уничтожение ВСУ в Курской области украинским планом
Зеленский назвал контрнаступление ВС России в Курской области украинским планом
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал "украинским планом" уничтожение ВСУ в Курской области.
"Россияне начали контрнаступательные действия, все идет по нашему, украинскому плану", - заявил Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос о ситуации в Курской области.
Ранее Минобороны сообщало, что российская группировка войск "Север" за двое суток освободила десять населённых пунктов в Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.