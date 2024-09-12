https://ria.ru/20240912/ukraina-1972343405.html

Зеленский назвал уничтожение ВСУ в Курской области украинским планом

Зеленский назвал уничтожение ВСУ в Курской области украинским планом - РИА Новости, 12.09.2024

Зеленский назвал уничтожение ВСУ в Курской области украинским планом

Владимир Зеленский назвал "украинским планом" уничтожение ВСУ в Курской области. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:22

2024-09-12T17:22

2024-09-12T17:22

специальная военная операция на украине

курская область

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал "украинским планом" уничтожение ВСУ в Курской области. "Россияне начали контрнаступательные действия, все идет по нашему, украинскому плану", - заявил Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос о ситуации в Курской области. Ранее Минобороны сообщало, что российская группировка войск "Север" за двое суток освободила десять населённых пунктов в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире