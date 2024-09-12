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В Турции назвали Украину инструментом в стратегии США - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972322994.html
В Турции назвали Украину инструментом в стратегии США
В Турции назвали Украину инструментом в стратегии США - РИА Новости, 12.09.2024
В Турции назвали Украину инструментом в стратегии США
Украина, как и террористы в различных точках мира, является инструментом в стратегии США, и в связях Киева с сирийскими радикалами нет ничего удивительного,... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T16:09
2024-09-12T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
сергей лавров
дональд трамп
хиллари клинтон
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АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Украина, как и террористы в различных точках мира, является инструментом в стратегии США, и в связях Киева с сирийскими радикалами нет ничего удивительного, заявил РИА Новости турецкий историк Мехмет Перинчек. Ранее турецкая газета Aydınlık сообщила, что Киев провел в Сирии переговоры с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам"* для их привлечения к операциям против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на сирийской территории, где вербуют боевиков для новых операций. "Есть единый центр международного терроризма. Это США, Вашингтон. Все террористические организации являются инструментами США для сохранения однополярного мира. Поэтому неудивительно, что сателлиты и пособники США продолжают эту политику", - заявил собеседник агентства. Историк напомнил признание экс-президента США Дональда Трампа о том, что "Исламское государство"* было создано госсекретарем Хиллари Клинтон и экс-президентом Бараком Обамой. "Террористические организации были созданы США для реализации своих целей в Ираке, Сирии. Иностранные наёмники, которые сейчас воюют на стороне Украины, раньше воевали на стороне сирийских сепаратистов. США объединили своих сателлитов с террористами. Украина играет такую же роль в стратегии США, как и террористы, чтобы окружить Россию, Турцию, Сирию, в целом Евразию. Это одна единая стратегия Вашингтона. Украина – инструмент, террористы – инструмент", -сказал Перинчек. По его словам, для срыва планов США во всех регионах необходима единая позиция ключевых игроков – противников атлантической системы мироустройства.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html
https://ria.ru/20240912/smi-1971831033.html
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в мире, сша, россия, украина, сергей лавров, дональд трамп, хиллари клинтон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон
В Турции назвали Украину инструментом в стратегии США

Историк Перинчек: Украина, как и террористы, служат инструментом в стратегии США

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Украина, как и террористы в различных точках мира, является инструментом в стратегии США, и в связях Киева с сирийскими радикалами нет ничего удивительного, заявил РИА Новости турецкий историк Мехмет Перинчек.
Ранее турецкая газета Aydınlık сообщила, что Киев провел в Сирии переговоры с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам"* для их привлечения к операциям против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на сирийской территории, где вербуют боевиков для новых операций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
После Путина: у американцев новая стратегия в войне с Россией
6 сентября, 08:00
"Есть единый центр международного терроризма. Это США, Вашингтон. Все террористические организации являются инструментами США для сохранения однополярного мира. Поэтому неудивительно, что сателлиты и пособники США продолжают эту политику", - заявил собеседник агентства.
Историк напомнил признание экс-президента США Дональда Трампа о том, что "Исламское государство"* было создано госсекретарем Хиллари Клинтон и экс-президентом Бараком Обамой. "Террористические организации были созданы США для реализации своих целей в Ираке, Сирии. Иностранные наёмники, которые сейчас воюют на стороне Украины, раньше воевали на стороне сирийских сепаратистов. США объединили своих сателлитов с террористами. Украина играет такую же роль в стратегии США, как и террористы, чтобы окружить Россию, Турцию, Сирию, в целом Евразию. Это одна единая стратегия Вашингтона. Украина – инструмент, террористы – инструмент", -сказал Перинчек.
По его словам, для срыва планов США во всех регионах необходима единая позиция ключевых игроков – противников атлантической системы мироустройства.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий и руководитель фракции Слуга народа в Верховной раде Украины Давид Арахамия во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Путин тут ни при чем. Стало известно, почему Запад сорвал переговоры о мире
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаСергей ЛавровДональд ТрампХиллари Клинтон
 
 
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