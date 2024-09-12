https://ria.ru/20240912/ukraina-1972322994.html

В Турции назвали Украину инструментом в стратегии США

В Турции назвали Украину инструментом в стратегии США - РИА Новости, 12.09.2024

В Турции назвали Украину инструментом в стратегии США

Украина, как и террористы в различных точках мира, является инструментом в стратегии США, и в связях Киева с сирийскими радикалами нет ничего удивительного,... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T16:09

2024-09-12T16:09

2024-09-12T16:09

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

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сергей лавров

дональд трамп

хиллари клинтон

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АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Украина, как и террористы в различных точках мира, является инструментом в стратегии США, и в связях Киева с сирийскими радикалами нет ничего удивительного, заявил РИА Новости турецкий историк Мехмет Перинчек. Ранее турецкая газета Aydınlık сообщила, что Киев провел в Сирии переговоры с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам"* для их привлечения к операциям против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на сирийской территории, где вербуют боевиков для новых операций. "Есть единый центр международного терроризма. Это США, Вашингтон. Все террористические организации являются инструментами США для сохранения однополярного мира. Поэтому неудивительно, что сателлиты и пособники США продолжают эту политику", - заявил собеседник агентства. Историк напомнил признание экс-президента США Дональда Трампа о том, что "Исламское государство"* было создано госсекретарем Хиллари Клинтон и экс-президентом Бараком Обамой. "Террористические организации были созданы США для реализации своих целей в Ираке, Сирии. Иностранные наёмники, которые сейчас воюют на стороне Украины, раньше воевали на стороне сирийских сепаратистов. США объединили своих сателлитов с террористами. Украина играет такую же роль в стратегии США, как и террористы, чтобы окружить Россию, Турцию, Сирию, в целом Евразию. Это одна единая стратегия Вашингтона. Украина – инструмент, террористы – инструмент", -сказал Перинчек. По его словам, для срыва планов США во всех регионах необходима единая позиция ключевых игроков – противников атлантической системы мироустройства.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html

https://ria.ru/20240912/smi-1971831033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, украина, сергей лавров, дональд трамп, хиллари клинтон