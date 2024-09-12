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В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ на важном участке фронта - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:17 12.09.2024 (обновлено: 15:49 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972309862.html
В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ на важном участке фронта
В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ на важном участке фронта - РИА Новости, 12.09.2024
В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ на важном участке фронта
Российские войска приближаются к ключевому городу на востоке Украины, развернув одну из самых стремительных наступательных операций за все время конфликта. Взяв РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:17
2024-09-12T15:49
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
россия
красноармейск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Взятие Красноармейска в ДНР даст России стратегическое преимущество перед ВСУ, пишет New York Times. "Российские войска приближаются к ключевому городу на востоке Украины, развернув одну из самых стремительных наступательных операций за все время конфликта. Взяв Покровск (Красноармейск - Прим.ред), Россия получит значительное стратегическое преимущество для того, чтобы занять остальную часть Донбасса", — говорится в публикации. В статье отмечается, что успешное наступление российских военных перережет основные пути снабжения ВСУ в оставшихся опорных пунктах по всему региону и позволит угрожать их позициям к югу от города. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972231301.html
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россия
красноармейск
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в мире, вооруженные силы украины, россия, красноармейск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика
В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ на важном участке фронта

NYT: взятие Красноармейска даст России стратегическое преимущество перед ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Взятие Красноармейска в ДНР даст России стратегическое преимущество перед ВСУ, пишет New York Times.

"Российские войска приближаются к ключевому городу на востоке Украины, развернув одну из самых стремительных наступательных операций за все время конфликта. Взяв Покровск (Красноармейск - Прим.ред), Россия получит значительное стратегическое преимущество для того, чтобы занять остальную часть Донбасса", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что успешное наступление российских военных перережет основные пути снабжения ВСУ в оставшихся опорных пунктах по всему региону и позволит угрожать их позициям к югу от города.

Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныРоссияКрасноармейскДонецкая Народная Республика
 
 
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