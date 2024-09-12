В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ на важном участке фронта
NYT: взятие Красноармейска даст России стратегическое преимущество перед ВСУ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Взятие Красноармейска в ДНР даст России стратегическое преимущество перед ВСУ, пишет New York Times.
"Российские войска приближаются к ключевому городу на востоке Украины, развернув одну из самых стремительных наступательных операций за все время конфликта. Взяв Покровск (Красноармейск - Прим.ред), Россия получит значительное стратегическое преимущество для того, чтобы занять остальную часть Донбасса", — говорится в публикации.
"Российские войска приближаются к ключевому городу на востоке Украины, развернув одну из самых стремительных наступательных операций за все время конфликта. Взяв Покровск (Красноармейск - Прим.ред), Россия получит значительное стратегическое преимущество для того, чтобы занять остальную часть Донбасса", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что успешное наступление российских военных перережет основные пути снабжения ВСУ в оставшихся опорных пунктах по всему региону и позволит угрожать их позициям к югу от города.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
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Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>