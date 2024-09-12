https://ria.ru/20240912/ukraina-1972309862.html

В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ на важном участке фронта

В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ на важном участке фронта - РИА Новости, 12.09.2024

В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ на важном участке фронта

Российские войска приближаются к ключевому городу на востоке Украины, развернув одну из самых стремительных наступательных операций за все время конфликта. Взяв РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:17

2024-09-12T15:17

2024-09-12T15:49

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

россия

красноармейск

донецкая народная республика

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Взятие Красноармейска в ДНР даст России стратегическое преимущество перед ВСУ, пишет New York Times. "Российские войска приближаются к ключевому городу на востоке Украины, развернув одну из самых стремительных наступательных операций за все время конфликта. Взяв Покровск (Красноармейск - Прим.ред), Россия получит значительное стратегическое преимущество для того, чтобы занять остальную часть Донбасса", — говорится в публикации. В статье отмечается, что успешное наступление российских военных перережет основные пути снабжения ВСУ в оставшихся опорных пунктах по всему региону и позволит угрожать их позициям к югу от города. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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россия

красноармейск

донецкая народная республика

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в мире, вооруженные силы украины, россия, красноармейск, донецкая народная республика