https://ria.ru/20240912/ukraina-1972280096.html

На Украине рассказали о планах по импорту электроэнергии

На Украине рассказали о планах по импорту электроэнергии - РИА Новости, 12.09.2024

На Украине рассказали о планах по импорту электроэнергии

Украина в текущие сутки намерена импортировать электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии, сообщает в четверг национальная энергетическая... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:21

2024-09-12T13:21

2024-09-12T13:21

украина

польша

румыния

юрий бойко

укрэнерго

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Украина в текущие сутки намерена импортировать электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии, сообщает в четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. Ранее в четверг советник премьер-министра Украины Юрий Бойко сообщал, что Украина в среду вечером привлекала аварийную помощь из энергосистем стран ЕС из-за дефицита мощностей. "Импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии. Общим объемом 16 111 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1247 МВт", - говорится в сообщении компании. Там отметили, что на Украине продолжает расти потребление электроэнергии, поэтому граждан призвали экономно ее использовать.

https://ria.ru/20240905/ukraina-1970795501.html

украина

польша

румыния

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, польша, румыния, юрий бойко, укрэнерго, евросоюз, в мире