https://ria.ru/20240912/ukraina-1972280096.html
На Украине рассказали о планах по импорту электроэнергии
На Украине рассказали о планах по импорту электроэнергии - РИА Новости, 12.09.2024
На Украине рассказали о планах по импорту электроэнергии
Украина в текущие сутки намерена импортировать электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии, сообщает в четверг национальная энергетическая... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:21
2024-09-12T13:21
2024-09-12T13:21
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польша
румыния
юрий бойко
укрэнерго
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Украина в текущие сутки намерена импортировать электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии, сообщает в четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. Ранее в четверг советник премьер-министра Украины Юрий Бойко сообщал, что Украина в среду вечером привлекала аварийную помощь из энергосистем стран ЕС из-за дефицита мощностей. "Импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии. Общим объемом 16 111 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1247 МВт", - говорится в сообщении компании. Там отметили, что на Украине продолжает расти потребление электроэнергии, поэтому граждан призвали экономно ее использовать.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша, румыния, юрий бойко, укрэнерго, евросоюз, в мире
Украина, Польша, Румыния, Юрий Бойко, Укрэнерго, Евросоюз, В мире
На Украине рассказали о планах по импорту электроэнергии
"Укрэнерго": Украина в течение дня хочет импортировать электроэнергию из 5 стран