https://ria.ru/20240912/ukraina-1972231554.html
Основатель Pink Floyd назвал Украину невыносимо коррумпированной страной
Основатель Pink Floyd назвал Украину невыносимо коррумпированной страной - РИА Новости, 12.09.2024
Основатель Pink Floyd назвал Украину невыносимо коррумпированной страной
Украину ни в коей мере нельзя назвать демократической страной, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T10:20
2024-09-12T10:20
2024-09-12T11:35
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ЛУГАНСК, 12 сен — РИА Новости. Украину ни в коей мере нельзя назвать демократической страной, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой, которая предоставила видеозапись интервью РИА Новости. "Как мы знаем, Украина не демократична ни в каком смысле. Она невыносимо коррумпирована", — сказал Уотерс. По его словам, Владимир Зеленский задавил все оппозиционные партии. "Все, что даже намекает на социализм, например, задавлено и считается преступлением. Никакой демократии не было с момента переворота незаконного, вдохновленного Западом, поддержанного и оплаченного США переворота на Майдане в 2014 году", — добавил музыкант. Он также задался вопросом, осознают ли это на западе Украины. Уотерс не раз резко критически отзывался о киевских властях и о политике Запада. Так, в феврале прошлого года он заявил на заседании Совбеза ООН, что не считает российскую операцию на Украине неспровоцированной, а также осудил провокаторов и выступил против поставок Киеву западных вооружений. При этом он призвал лидеров России, США и Украины договориться о прекращении огня.
https://ria.ru/20240912/rodzher_uoters-1972202366.html
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Роджер Уотерс: Украина ни в коей мере не является демократической страной
Украина ни в коей мере не является демократической страной - еще со времен переворота 2014, поддержанного и оплаченного США, считает основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
2024-09-12T10:20
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, россия, уотерс роджер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Уотерс Роджер
Основатель Pink Floyd назвал Украину невыносимо коррумпированной страной
Основатель Pink Floyd Уотерс: на Украине нет демократии после переворота 2014 г