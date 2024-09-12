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В Британии выступили с неожиданным посланием по Украине - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 12.09.2024 (обновлено: 11:29 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972231301.html
В Британии выступили с неожиданным посланием по Украине
В Британии выступили с неожиданным посланием по Украине - РИА Новости, 12.09.2024
В Британии выступили с неожиданным посланием по Украине
Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен осудил в соцсети X главу британского правительства Кира Стармера из-за помощи Украине."Министр иностранных дел... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T10:19
2024-09-12T11:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
кир стармер
киев
нато
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен осудил в соцсети X главу британского правительства Кира Стармера из-за помощи Украине."Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обещает 600 миллионов фунтов стерлингов (выплаты на зимнее топливо для трех миллионов пенсионеров) режиму Зеленского для продления и эскалации ненужной войны с Россией. Режим Стармера отвратителен", — написал он.О выделении этой суммы Лэмми сообщил накануне, в ходе визита на Украину. Кроме того, он заявил, что передаст премьер-министру результаты обсуждения вопроса о предоставлении разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.На этой неделе британские депутаты поддержали в парламенте спорные планы правительства лишить миллионы пенсионеров пособий на оплату счетов за отопление зимой из-за многомиллиардной дыры в бюджете.
https://ria.ru/20240912/dotkom-1972217408.html
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в мире, украина, россия, кир стармер, киев, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Кир Стармер, Киев, НАТО
В Британии выступили с неожиданным посланием по Украине

Кертен выступил с посланием из-за обещания Британии по помощи Украине

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен осудил в соцсети X главу британского правительства Кира Стармера из-за помощи Украине.

"Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обещает 600 миллионов фунтов стерлингов (выплаты на зимнее топливо для трех миллионов пенсионеров) режиму Зеленского для продления и эскалации ненужной войны с Россией. Режим Стармера отвратителен", — написал он.
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О выделении этой суммы Лэмми сообщил накануне, в ходе визита на Украину. Кроме того, он заявил, что передаст премьер-министру результаты обсуждения вопроса о предоставлении разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.

На этой неделе британские депутаты поддержали в парламенте спорные планы правительства лишить миллионы пенсионеров пособий на оплату счетов за отопление зимой из-за многомиллиардной дыры в бюджете.
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