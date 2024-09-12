https://ria.ru/20240912/ukraina-1972231301.html

В Британии выступили с неожиданным посланием по Украине

В Британии выступили с неожиданным посланием по Украине - РИА Новости, 12.09.2024

В Британии выступили с неожиданным посланием по Украине

Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен осудил в соцсети X главу британского правительства Кира Стармера из-за помощи Украине."Министр иностранных дел... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T10:19

2024-09-12T10:19

2024-09-12T11:29

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен осудил в соцсети X главу британского правительства Кира Стармера из-за помощи Украине."Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обещает 600 миллионов фунтов стерлингов (выплаты на зимнее топливо для трех миллионов пенсионеров) режиму Зеленского для продления и эскалации ненужной войны с Россией. Режим Стармера отвратителен", — написал он.О выделении этой суммы Лэмми сообщил накануне, в ходе визита на Украину. Кроме того, он заявил, что передаст премьер-министру результаты обсуждения вопроса о предоставлении разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.На этой неделе британские депутаты поддержали в парламенте спорные планы правительства лишить миллионы пенсионеров пособий на оплату счетов за отопление зимой из-за многомиллиардной дыры в бюджете.

https://ria.ru/20240912/dotkom-1972217408.html

https://ria.ru/20240912/medvedev-1972191926.html

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в мире, украина, россия, кир стармер, киев, нато