В Британии выступили с неожиданным посланием по Украине
Кертен выступил с посланием из-за обещания Британии по помощи Украине
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен осудил в соцсети X главу британского правительства Кира Стармера из-за помощи Украине.
"Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обещает 600 миллионов фунтов стерлингов (выплаты на зимнее топливо для трех миллионов пенсионеров) режиму Зеленского для продления и эскалации ненужной войны с Россией. Режим Стармера отвратителен", — написал он.
"Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обещает 600 миллионов фунтов стерлингов (выплаты на зимнее топливо для трех миллионов пенсионеров) режиму Зеленского для продления и эскалации ненужной войны с Россией. Режим Стармера отвратителен", — написал он.
О выделении этой суммы Лэмми сообщил накануне, в ходе визита на Украину. Кроме того, он заявил, что передаст премьер-министру результаты обсуждения вопроса о предоставлении разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.
На этой неделе британские депутаты поддержали в парламенте спорные планы правительства лишить миллионы пенсионеров пособий на оплату счетов за отопление зимой из-за многомиллиардной дыры в бюджете.
На этой неделе британские депутаты поддержали в парламенте спорные планы правительства лишить миллионы пенсионеров пособий на оплату счетов за отопление зимой из-за многомиллиардной дыры в бюджете.