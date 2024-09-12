https://ria.ru/20240912/ukraina-1972209648.html
На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области
На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области - РИА Новости, 12.09.2024
На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в четверг заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры на... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T07:37
2024-09-12T07:37
2024-09-12T07:45
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в четверг заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По его словам, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучало более 300 взрывов за минувшие сутки. "Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - написал Федоров в своем Telegram-канале. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972209098.html
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Украина, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины, В мире
На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области
Глава Запорожской ОГА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры