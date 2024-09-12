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СМИ: в Киеве и Хмельницкой области в районе аэродрома ВСУ прогремели взрывы - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972209098.html
СМИ: в Киеве и Хмельницкой области в районе аэродрома ВСУ прогремели взрывы
СМИ: в Киеве и Хмельницкой области в районе аэродрома ВСУ прогремели взрывы - РИА Новости, 12.09.2024
СМИ: в Киеве и Хмельницкой области в районе аэродрома ВСУ прогремели взрывы
Взрывы прогремели в ночь на четверг в Киеве и Киевской области, а также в Староконстантинове Хмельницкой области на западе Украины, где расположен аэродром ВСУ, РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T07:28
2024-09-12T07:28
специальная военная операция на украине
киев
киевская область
хмельницкая область
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в ночь на четверг в Киеве и Киевской области, а также в Староконстантинове Хмельницкой области на западе Украины, где расположен аэродром ВСУ, сообщает издание "Телеграф". "Немало взрывов ночью слышал Киев и область… Староконстантинов Хмельницкой области информировали о многочисленных взрывах в области", - говорится в Telegram-канале издания. По данным СМИ, в Киеве и Киевской области работала противовоздушная оборона. Как уточняет "Телеграф", взрывы ночью также были слышны в Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Одесской областях.
https://ria.ru/20240912/konotop-1972208965.html
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киев
киевская область
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киев, киевская область, хмельницкая область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Киевская область, Хмельницкая область, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: в Киеве и Хмельницкой области в районе аэродрома ВСУ прогремели взрывы

"Телеграф": в Киеве и Хмельницкой области возле аэродрома прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в ночь на четверг в Киеве и Киевской области, а также в Староконстантинове Хмельницкой области на западе Украины, где расположен аэродром ВСУ, сообщает издание "Телеграф".
"Немало взрывов ночью слышал Киев и область… Староконстантинов Хмельницкой области информировали о многочисленных взрывах в области", - говорится в Telegram-канале издания.
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По данным СМИ, в Киеве и Киевской области работала противовоздушная оборона.
Как уточняет "Телеграф", взрывы ночью также были слышны в Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Одесской областях.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевКиевская областьХмельницкая областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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