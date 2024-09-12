https://ria.ru/20240912/ukraina-1972209098.html

СМИ: в Киеве и Хмельницкой области в районе аэродрома ВСУ прогремели взрывы

СМИ: в Киеве и Хмельницкой области в районе аэродрома ВСУ прогремели взрывы - РИА Новости, 12.09.2024

СМИ: в Киеве и Хмельницкой области в районе аэродрома ВСУ прогремели взрывы

Взрывы прогремели в ночь на четверг в Киеве и Киевской области, а также в Староконстантинове Хмельницкой области на западе Украины, где расположен аэродром ВСУ, РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T07:28

2024-09-12T07:28

2024-09-12T07:28

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киевская область

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в ночь на четверг в Киеве и Киевской области, а также в Староконстантинове Хмельницкой области на западе Украины, где расположен аэродром ВСУ, сообщает издание "Телеграф". "Немало взрывов ночью слышал Киев и область… Староконстантинов Хмельницкой области информировали о многочисленных взрывах в области", - говорится в Telegram-канале издания. По данным СМИ, в Киеве и Киевской области работала противовоздушная оборона. Как уточняет "Телеграф", взрывы ночью также были слышны в Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Одесской областях.

https://ria.ru/20240912/konotop-1972208965.html

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киев

киевская область

хмельницкая область

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