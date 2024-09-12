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Выплаты по внешнему госдолгу Украины впервые превысили миллиард долларов - РИА Новости, 12.09.2024
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04:02 12.09.2024 (обновлено: 11:29 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972201758.html
Выплаты по внешнему госдолгу Украины впервые превысили миллиард долларов
Выплаты по внешнему госдолгу Украины впервые превысили миллиард долларов - РИА Новости, 12.09.2024
Выплаты по внешнему госдолгу Украины впервые превысили миллиард долларов
Выплаты по внешнему государственному долгу Украины по итогам августа впервые превысили один миллиард долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T04:02
2024-09-12T11:29
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Выплаты по внешнему государственному долгу Украины по итогам августа впервые превысили один миллиард долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным украинского Нацбанка. Так, в августе Киев направил на погашение внешних долгов 1,1 миллиарда долларов, что стало рекордным уровнем как минимум с начала 2015 года (более ранних данных в открытом доступе нет). До этого максимальные выплаты были в апреле этого года (970,6 миллиона долларов), сентябре 2023-го (958,5 миллиона) и марте 2022-го (919 миллионов). Из этой суммы 392,4 миллиона долларов пошло на погашение задолженности перед Международным валютным фондом, 266 миллионов — перед Всемирным банком, а еще 458,1 миллиона — перед другими внешними кредиторами. В том числе были выплаты держателям евробондов, привязанных к ВВП, — на 130 миллионов долларов. В целом за январь-август Украина направила на выплаты по долгам перед внешними кредиторами 4,6 миллиарда долларов против 2,8 миллиарда за аналогичный период прошлого года.Госдолг Украины, по последним данным, вырос за июль на два процента и достиг 155,4 миллиарда долларов. Из них на внешнюю задолженность приходится 73 процента, или почти 113 миллиардов долларов. Крупнейшими держателями украинских обязательств являются ЕС (40 миллиардов долларов), МВФ (16,5 миллиарда), Международный банк реконструкции и развития (14,7 миллиарда), а также Канада (5 миллиардов).
https://ria.ru/20240415/razumkov-1940127109.html
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украина, канада, всемирный банк, евросоюз, мвф, экономика
Украина, Канада, Всемирный банк, Евросоюз, МВФ, Экономика
Выплаты по внешнему госдолгу Украины впервые превысили миллиард долларов

Выплаты по внешнему госдолгу Украины по итогам августа превысили $1 миллиард

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монета гривны Украины
Денежные купюры и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Денежные купюры и монета гривны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Выплаты по внешнему государственному долгу Украины по итогам августа впервые превысили один миллиард долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным украинского Нацбанка.
Так, в августе Киев направил на погашение внешних долгов 1,1 миллиарда долларов, что стало рекордным уровнем как минимум с начала 2015 года (более ранних данных в открытом доступе нет). До этого максимальные выплаты были в апреле этого года (970,6 миллиона долларов), сентябре 2023-го (958,5 миллиона) и марте 2022-го (919 миллионов).
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Из этой суммы 392,4 миллиона долларов пошло на погашение задолженности перед Международным валютным фондом, 266 миллионов — перед Всемирным банком, а еще 458,1 миллиона — перед другими внешними кредиторами. В том числе были выплаты держателям евробондов, привязанных к ВВП, — на 130 миллионов долларов.
В целом за январь-август Украина направила на выплаты по долгам перед внешними кредиторами 4,6 миллиарда долларов против 2,8 миллиарда за аналогичный период прошлого года.
Госдолг Украины, по последним данным, вырос за июль на два процента и достиг 155,4 миллиарда долларов. Из них на внешнюю задолженность приходится 73 процента, или почти 113 миллиардов долларов. Крупнейшими держателями украинских обязательств являются ЕС (40 миллиардов долларов), МВФ (16,5 миллиарда), Международный банк реконструкции и развития (14,7 миллиарда), а также Канада (5 миллиардов).
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