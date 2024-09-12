https://ria.ru/20240912/ukraina-1972201758.html

Выплаты по внешнему госдолгу Украины впервые превысили миллиард долларов

Выплаты по внешнему госдолгу Украины впервые превысили миллиард долларов - РИА Новости, 12.09.2024

Выплаты по внешнему госдолгу Украины впервые превысили миллиард долларов

Выплаты по внешнему государственному долгу Украины по итогам августа впервые превысили один миллиард долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T04:02

2024-09-12T04:02

2024-09-12T11:29

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мвф

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Выплаты по внешнему государственному долгу Украины по итогам августа впервые превысили один миллиард долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным украинского Нацбанка. Так, в августе Киев направил на погашение внешних долгов 1,1 миллиарда долларов, что стало рекордным уровнем как минимум с начала 2015 года (более ранних данных в открытом доступе нет). До этого максимальные выплаты были в апреле этого года (970,6 миллиона долларов), сентябре 2023-го (958,5 миллиона) и марте 2022-го (919 миллионов). Из этой суммы 392,4 миллиона долларов пошло на погашение задолженности перед Международным валютным фондом, 266 миллионов — перед Всемирным банком, а еще 458,1 миллиона — перед другими внешними кредиторами. В том числе были выплаты держателям евробондов, привязанных к ВВП, — на 130 миллионов долларов. В целом за январь-август Украина направила на выплаты по долгам перед внешними кредиторами 4,6 миллиарда долларов против 2,8 миллиарда за аналогичный период прошлого года.Госдолг Украины, по последним данным, вырос за июль на два процента и достиг 155,4 миллиарда долларов. Из них на внешнюю задолженность приходится 73 процента, или почти 113 миллиардов долларов. Крупнейшими держателями украинских обязательств являются ЕС (40 миллиардов долларов), МВФ (16,5 миллиарда), Международный банк реконструкции и развития (14,7 миллиарда), а также Канада (5 миллиардов).

https://ria.ru/20240415/razumkov-1940127109.html

https://ria.ru/20240909/zelenskiy-1971541207.html

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украина, канада, всемирный банк, евросоюз, мвф, экономика