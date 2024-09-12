Выплаты по внешнему госдолгу Украины впервые превысили миллиард долларов
Выплаты по внешнему госдолгу Украины по итогам августа превысили $1 миллиард
Денежные купюры и монета гривны Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Выплаты по внешнему государственному долгу Украины по итогам августа впервые превысили один миллиард долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным украинского Нацбанка.
Так, в августе Киев направил на погашение внешних долгов 1,1 миллиарда долларов, что стало рекордным уровнем как минимум с начала 2015 года (более ранних данных в открытом доступе нет). До этого максимальные выплаты были в апреле этого года (970,6 миллиона долларов), сентябре 2023-го (958,5 миллиона) и марте 2022-го (919 миллионов).
Из этой суммы 392,4 миллиона долларов пошло на погашение задолженности перед Международным валютным фондом, 266 миллионов — перед Всемирным банком, а еще 458,1 миллиона — перед другими внешними кредиторами. В том числе были выплаты держателям евробондов, привязанных к ВВП, — на 130 миллионов долларов.
В целом за январь-август Украина направила на выплаты по долгам перед внешними кредиторами 4,6 миллиарда долларов против 2,8 миллиарда за аналогичный период прошлого года.
Госдолг Украины, по последним данным, вырос за июль на два процента и достиг 155,4 миллиарда долларов. Из них на внешнюю задолженность приходится 73 процента, или почти 113 миллиардов долларов. Крупнейшими держателями украинских обязательств являются ЕС (40 миллиардов долларов), МВФ (16,5 миллиарда), Международный банк реконструкции и развития (14,7 миллиарда), а также Канада (5 миллиардов).
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