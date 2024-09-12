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Сын главного раввина Украины, служивший в ВСУ, погиб на фронте - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:54 12.09.2024 (обновлено: 00:56 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972193992.html
Сын главного раввина Украины, служивший в ВСУ, погиб на фронте
Сын главного раввина Украины, служивший в ВСУ, погиб на фронте - РИА Новости, 12.09.2024
Сын главного раввина Украины, служивший в ВСУ, погиб на фронте
Главный раввин Украины Моше Асман сообщил о гибели его сына Матитьягу (Антона) Самборского, который служил в ВСУ. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T00:54
2024-09-12T00:56
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Главный раввин Украины Моше Асман сообщил о гибели его сына Матитьягу (Антона) Самборского, который служил в ВСУ. "В Центральной синагоге состоится прощание с моим сыном Матитьягу (Антоном), который погиб на фронте", - написал Асман в своем Telegram-канале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240825/ukraina-1968406581.html
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украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
Сын главного раввина Украины, служивший в ВСУ, погиб на фронте

Главный раввин Украины Асман сообщил о гибели своего сына, служившего в ВСУ

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Главный раввин Украины Моше Асман сообщил о гибели его сына Матитьягу (Антона) Самборского, который служил в ВСУ.
"В Центральной синагоге состоится прощание с моим сыном Матитьягу (Антоном), который погиб на фронте", - написал Асман в своем Telegram-канале.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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