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Сын главного раввина Украины, служивший в ВСУ, погиб на фронте
Сын главного раввина Украины, служивший в ВСУ, погиб на фронте - РИА Новости, 12.09.2024
Сын главного раввина Украины, служивший в ВСУ, погиб на фронте
Главный раввин Украины Моше Асман сообщил о гибели его сына Матитьягу (Антона) Самборского, который служил в ВСУ. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T00:54
2024-09-12T00:54
2024-09-12T00:56
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Главный раввин Украины Моше Асман сообщил о гибели его сына Матитьягу (Антона) Самборского, который служил в ВСУ. "В Центральной синагоге состоится прощание с моим сыном Матитьягу (Антоном), который погиб на фронте", - написал Асман в своем Telegram-канале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240825/ukraina-1968406581.html
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украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
Сын главного раввина Украины, служивший в ВСУ, погиб на фронте
Главный раввин Украины Асман сообщил о гибели своего сына, служившего в ВСУ