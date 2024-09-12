https://ria.ru/20240912/udary-1972232048.html

В ГД пригрозили ответом на разрешение наносить удары Storm Shadow по России

В ГД пригрозили ответом на разрешение наносить удары Storm Shadow по России - РИА Новости, 12.09.2024

В ГД пригрозили ответом на разрешение наносить удары Storm Shadow по России

Депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя решение о разрешении Украине бить ракетами Storm Shadow по целям на территории РФ, заявил, что ответ на эту дерзость... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T10:26

2024-09-12T10:26

2024-09-12T10:34

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя решение о разрешении Украине бить ракетами Storm Shadow по целям на территории РФ, заявил, что ответ на эту дерзость Лондона и Вашингтона непременно последует. Решение разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по целям на территории России уже принято, утверждает газета Guardian со ссылкой на источники в правительстве Великобритании. "Россия не оставит без соответствующей реакции подобные безрассудные выпады Запада и продолжит выполнение задач спецоперации. А ответ на эту дерзость Лондона и Вашингтона непременно последует", - сказа Белик РИА Новости. По мнению Белика, Лондон вслед за Вашингтоном грезит эскалацией и повышает ставки, но в этом нет никакой сенсации. "Лондон находится в авангарде русофобской политики, а удары по России уже наносятся. И чем сложнее положение ВСУ на фронтах, тем большее беспокойство испытывает коллективный Запад, настаивающий на продолжении и обострении конфликта. Отсюда и подобные вопиющие решения", - отметил депутат. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240912/ukraina-1972231301.html

https://ria.ru/20240713/rakety-1959381830.html

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россия, дмитрий белик, вооруженные силы украины, великобритания, в мире