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В ГД пригрозили ответом на разрешение наносить удары Storm Shadow по России - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 12.09.2024 (обновлено: 10:34 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/udary-1972232048.html
В ГД пригрозили ответом на разрешение наносить удары Storm Shadow по России
В ГД пригрозили ответом на разрешение наносить удары Storm Shadow по России - РИА Новости, 12.09.2024
В ГД пригрозили ответом на разрешение наносить удары Storm Shadow по России
Депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя решение о разрешении Украине бить ракетами Storm Shadow по целям на территории РФ, заявил, что ответ на эту дерзость... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T10:26
2024-09-12T10:34
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий белик
вооруженные силы украины
великобритания
в мире
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя решение о разрешении Украине бить ракетами Storm Shadow по целям на территории РФ, заявил, что ответ на эту дерзость Лондона и Вашингтона непременно последует. Решение разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по целям на территории России уже принято, утверждает газета Guardian со ссылкой на источники в правительстве Великобритании. "Россия не оставит без соответствующей реакции подобные безрассудные выпады Запада и продолжит выполнение задач спецоперации. А ответ на эту дерзость Лондона и Вашингтона непременно последует", - сказа Белик РИА Новости. По мнению Белика, Лондон вслед за Вашингтоном грезит эскалацией и повышает ставки, но в этом нет никакой сенсации. "Лондон находится в авангарде русофобской политики, а удары по России уже наносятся. И чем сложнее положение ВСУ на фронтах, тем большее беспокойство испытывает коллективный Запад, настаивающий на продолжении и обострении конфликта. Отсюда и подобные вопиющие решения", - отметил депутат. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972231301.html
https://ria.ru/20240713/rakety-1959381830.html
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россия, дмитрий белик, вооруженные силы украины, великобритания, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Белик, Вооруженные силы Украины, Великобритания, В мире
В ГД пригрозили ответом на разрешение наносить удары Storm Shadow по России

Депутат Белик пригрозил ответом на разрешение наносить удары по РФ Storm Shadow

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя решение о разрешении Украине бить ракетами Storm Shadow по целям на территории РФ, заявил, что ответ на эту дерзость Лондона и Вашингтона непременно последует.
Решение разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по целям на территории России уже принято, утверждает газета Guardian со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.
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"Россия не оставит без соответствующей реакции подобные безрассудные выпады Запада и продолжит выполнение задач спецоперации. А ответ на эту дерзость Лондона и Вашингтона непременно последует", - сказа Белик РИА Новости.
По мнению Белика, Лондон вслед за Вашингтоном грезит эскалацией и повышает ставки, но в этом нет никакой сенсации.
«
"Лондон находится в авангарде русофобской политики, а удары по России уже наносятся. И чем сложнее положение ВСУ на фронтах, тем большее беспокойство испытывает коллективный Запад, настаивающий на продолжении и обострении конфликта. Отсюда и подобные вопиющие решения", - отметил депутат.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий БеликВооруженные силы УкраиныВеликобританияВ мире
 
 
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