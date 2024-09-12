https://ria.ru/20240912/udar-1972196810.html
"Сложный момент". В США забили тревогу из-за внезапного удара по ВСУ
"Сложный момент". В США забили тревогу из-за внезапного удара по ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024
"Сложный момент". В США забили тревогу из-за внезапного удара по ВСУ
Российское контрнаступление в Курской области может дать заметный символический эффект, окончательно разрушив надежды Киева на успех своей операции, пишет... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T01:52
2024-09-12T01:52
2024-09-12T01:56
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российское контрнаступление в Курской области может дать заметный символический эффект, окончательно разрушив надежды Киева на успех своей операции, пишет американская газета Wall Street Journal."Потеря территорий в Курской области станет символичным ударом для Киева", — говорится в статье.Как подчеркнули в издании, успехи российской армии могут свести на нет надежды на пропагандистский эффект от курской авантюры ВСУ.При этом Россия начала контрнаступление в Курской области во время очередного обострения в отношениях между Украиной и ее союзниками, указали в WSJ. Западные союзники оказывают давление на Киев, требуя cформулировать реалистичные военные планы."Российский удар в Курской области произошел в сложный момент для Украины"", — резюмировали в издании.В среду командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что на Кореневском направлении в Курской области морские пехотинцы освободили несколько населенных пунктов.О начале контрнаступления в Курской области РИА Новости сообщил представитель российского силового ведомства. Он добавил, что военные взяли в плен группу штурмовиков украинской армии.
https://ria.ru/20240911/vsu-1972119253.html
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в мире, курская область, россия, вооруженные силы украины, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, США
"Сложный момент". В США забили тревогу из-за внезапного удара по ВСУ
WSJ: отступление ВСУ из Курской области станет ударом для Украины