https://ria.ru/20240912/ucheniya-1972216136.html

Российские и китайские военные корабли провели стрельбы на учениях "Океан"

Российские и китайские военные корабли провели стрельбы на учениях "Океан" - РИА Новости, 12.09.2024

Российские и китайские военные корабли провели стрельбы на учениях "Океан"

Отряды кораблей ВМФ России и ВМС Китая в Японском море в ходе учения "Океан-2024" выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, сообщили в... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T09:05

2024-09-12T09:05

2024-09-12T09:07

россия

ссср

китай

тихоокеанский флот вмф россии

народно-освободительная армия китая

безопасность

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Отряды кораблей ВМФ России и ВМС Китая в Японском море в ходе учения "Океан-2024" выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, сообщили в Минобороны РФ. "Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), действуя в составе совместного отряда, отработали организацию всех видов обороны при смене района выполнения задач СКШУ "Океан-2024" в центральной части Японского моря", - говорится в сообщении. Уточняется, что российско-китайский отряд боевых кораблей отработал плавание в составе различных строёв, организацию противовоздушной, противолодочной и противоминной обороны. Экипажи кораблей, действуя под единым управлением, отразили атаку средств воздушного нападения условного противника с выполнением практической артиллерийской стрельбы, преодолели район с минной опасностью и уничтожили морскую плавающую мину. По данным ведомства, российские и китайские моряки также тренировались бороться со скоростными безэкипажными катерами, беспилотными летательными аппаратами и провели ночные стрельбы по морской цели. В составе совместного российско-китайского отряда боевых кораблей действуют корветы "Громкий", "Совершенный", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и суда обеспечения ТОФ, а также эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И" и судно снабжения "Тайху" ВМС НОАК. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.

https://ria.ru/20240912/tu-22m3-1972203829.html

https://ria.ru/20240911/ucheniya-1972041314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ссср, китай, тихоокеанский флот вмф россии, народно-освободительная армия китая, безопасность