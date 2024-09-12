https://ria.ru/20240912/turizm-1972215205.html

Количество туристов в Якутии превысило допандемийный уровень

Количество туристов в Якутии превысило допандемийный уровень - РИА Новости, 12.09.2024

Количество туристов в Якутии превысило допандемийный уровень

Количество туристов, посещающих Якутию, уже превысило допандемийный уровень, правительство республики ставит себе задачу увеличить турпоток до одного миллиона... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T08:55

2024-09-12T08:55

2024-09-12T08:55

республика саха (якутия)

якутск

тикси

оймяконский улус

айсен николаев

алроса

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Количество туристов, посещающих Якутию, уже превысило допандемийный уровень, правительство республики ставит себе задачу увеличить турпоток до одного миллиона человек в год, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава региона Айсен Николаев. "Несмотря на то, что туризм активно развивается - количество туристов уже превысило допандемийный уровень, - я считаю, что в туристической отрасли мы только в самом начале пути. Предприятия только появляются, только начинают работать, строятся базы, строятся гостиницы. И, конечно, мы понимаем, что турпоток будет очень значительным, ставим задачу увеличить его до миллиона человек в год", - сказал Николаев. По словам главы республики, Якутии есть что предложить туристам – от природных красот и ярких национальных праздников до промышленного туризма с посещением алмазодобывающей компании "Алроса" и угольных компаний. "Людей, конечно, интересуют традиционно природные красоты Якутии – посещение Ленских столбов, сами круизы по реке Лена до Тикси, знакомство с Полюсом холода. Он в любое время интересен людям - и в Оймяконском улусе, и в Верхоянском. Это, конечно же, событийные мероприятия, например, наш национальный праздник Ысыах, который в Якутске в этом году собрал более 230 тысяч человек. Это наш зимний фестиваль "Зима начинается с Якутии", который 1 декабря стартует в Якутске. Есть масса других не менее интересных туров - более индивидуальных, связанных с охотой, рыбалкой, посещением тех или иных достопримечательностей", - отметил глава Якутии. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240706/turizm-1957841404.html

https://ria.ru/20240912/yakutiya-1972209995.html

якутск

тикси

оймяконский улус

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Ольга Фомченкова

якутск, тикси, оймяконский улус, айсен николаев, алроса, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , новости - туризм