https://ria.ru/20240912/turizm-1972215205.html
Количество туристов в Якутии превысило допандемийный уровень
Количество туристов в Якутии превысило допандемийный уровень - РИА Новости, 12.09.2024
Количество туристов в Якутии превысило допандемийный уровень
Количество туристов, посещающих Якутию, уже превысило допандемийный уровень, правительство республики ставит себе задачу увеличить турпоток до одного миллиона... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T08:55
2024-09-12T08:55
2024-09-12T08:55
республика саха (якутия)
якутск
тикси
оймяконский улус
айсен николаев
алроса
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814500534_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a292100aa2f6ef0fe413f3fe6097ad08.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Количество туристов, посещающих Якутию, уже превысило допандемийный уровень, правительство республики ставит себе задачу увеличить турпоток до одного миллиона человек в год, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава региона Айсен Николаев. "Несмотря на то, что туризм активно развивается - количество туристов уже превысило допандемийный уровень, - я считаю, что в туристической отрасли мы только в самом начале пути. Предприятия только появляются, только начинают работать, строятся базы, строятся гостиницы. И, конечно, мы понимаем, что турпоток будет очень значительным, ставим задачу увеличить его до миллиона человек в год", - сказал Николаев. По словам главы республики, Якутии есть что предложить туристам – от природных красот и ярких национальных праздников до промышленного туризма с посещением алмазодобывающей компании "Алроса" и угольных компаний. "Людей, конечно, интересуют традиционно природные красоты Якутии – посещение Ленских столбов, сами круизы по реке Лена до Тикси, знакомство с Полюсом холода. Он в любое время интересен людям - и в Оймяконском улусе, и в Верхоянском. Это, конечно же, событийные мероприятия, например, наш национальный праздник Ысыах, который в Якутске в этом году собрал более 230 тысяч человек. Это наш зимний фестиваль "Зима начинается с Якутии", который 1 декабря стартует в Якутске. Есть масса других не менее интересных туров - более индивидуальных, связанных с охотой, рыбалкой, посещением тех или иных достопримечательностей", - отметил глава Якутии. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240706/turizm-1957841404.html
https://ria.ru/20240912/yakutiya-1972209995.html
якутск
тикси
оймяконский улус
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814500534_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dad37caa14cc0869e352e1c2d676c80c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, тикси, оймяконский улус, айсен николаев, алроса, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , новости - туризм
Республика Саха (Якутия), Якутск, Тикси, Оймяконский улус, Айсен Николаев, Алроса, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Новости - Туризм
Количество туристов в Якутии превысило допандемийный уровень
Глава Якутии Николаев: число туристов в регионе превысило допандемийный уровень
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Количество туристов, посещающих Якутию, уже превысило допандемийный уровень, правительство республики ставит себе задачу увеличить турпоток до одного миллиона человек в год, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава региона Айсен Николаев.
"Несмотря на то, что туризм активно развивается - количество туристов уже превысило допандемийный уровень, - я считаю, что в туристической отрасли мы только в самом начале пути. Предприятия только появляются, только начинают работать, строятся базы, строятся гостиницы. И, конечно, мы понимаем, что турпоток будет очень значительным, ставим задачу увеличить его до миллиона человек в год", - сказал Николаев.
По словам главы республики, Якутии есть что предложить туристам – от природных красот и ярких национальных праздников до промышленного туризма с посещением алмазодобывающей компании "Алроса" и угольных компаний.
"Людей, конечно, интересуют традиционно природные красоты Якутии – посещение Ленских столбов, сами круизы по реке Лена до Тикси, знакомство с Полюсом холода. Он в любое время интересен людям - и в Оймяконском улусе, и в Верхоянском. Это, конечно же, событийные мероприятия, например, наш национальный праздник Ысыах, который в Якутске в этом году собрал более 230 тысяч человек. Это наш зимний фестиваль "Зима начинается с Якутии", который 1 декабря стартует в Якутске. Есть масса других не менее интересных туров - более индивидуальных, связанных с охотой, рыбалкой, посещением тех или иных достопримечательностей", - отметил глава Якутии.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.