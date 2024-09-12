https://ria.ru/20240912/turist-1972351114.html

На Кубани спасли туриста, заснувшего в море на сап-борде

На Кубани спасли туриста, заснувшего в море на сап-борде - РИА Новости, 12.09.2024

На Кубани спасли туриста, заснувшего в море на сап-борде

Спасатели обнаружили в 10 километрах от берега в Туапсинском районе туриста, который уснул в море на сап-борде, мужчину вернули на катере в безопасное место,... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:54

2024-09-12T17:54

2024-09-12T17:55

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КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости. Спасатели обнаружили в 10 километрах от берега в Туапсинском районе туриста, который уснул в море на сап-борде, мужчину вернули на катере в безопасное место, сообщили в "Кубань-СПАС". В среду днём в посёлке Джубга мужчина вышел в море на сап-борде, "решил немного отдохнуть, прилег и уснул", а когда проснулся, то понял, что находится далеко от берега. Вечером поднялся сильный северный ветер, пошла волна. Мужчина попытался вернуться на берег, но его все больше относило в море. Он смог обратиться за помощью к спасателям, но переданные им координаты были неточными. Спасатели во время поисковых работ были на связи с пострадавшим и пользовались ориентирами с берега. "В 20.50 специалисты "Кубань-СПАС" на катере вышли в море. Поиски осложнялись темным временем суток и сильным ветром… Туриста обнаружили в 10 километрах от берега. Помогли забраться на борт катера и доставили в безопасное место", - говорится в телеграм-канале спасателей.

https://ria.ru/20240628/sochi-1956129255.html

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Ольга Фомченкова

новости - туризм, туапсинский район, краснодарский край, происшествия