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На Кубани спасли туриста, заснувшего в море на сап-борде - РИА Новости, 12.09.2024
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17:54 12.09.2024 (обновлено: 17:55 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/turist-1972351114.html
На Кубани спасли туриста, заснувшего в море на сап-борде
На Кубани спасли туриста, заснувшего в море на сап-борде - РИА Новости, 12.09.2024
На Кубани спасли туриста, заснувшего в море на сап-борде
Спасатели обнаружили в 10 километрах от берега в Туапсинском районе туриста, который уснул в море на сап-борде, мужчину вернули на катере в безопасное место,... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:54
2024-09-12T17:55
новости - туризм
туапсинский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости. Спасатели обнаружили в 10 километрах от берега в Туапсинском районе туриста, который уснул в море на сап-борде, мужчину вернули на катере в безопасное место, сообщили в "Кубань-СПАС". В среду днём в посёлке Джубга мужчина вышел в море на сап-борде, "решил немного отдохнуть, прилег и уснул", а когда проснулся, то понял, что находится далеко от берега. Вечером поднялся сильный северный ветер, пошла волна. Мужчина попытался вернуться на берег, но его все больше относило в море. Он смог обратиться за помощью к спасателям, но переданные им координаты были неточными. Спасатели во время поисковых работ были на связи с пострадавшим и пользовались ориентирами с берега. "В 20.50 специалисты "Кубань-СПАС" на катере вышли в море. Поиски осложнялись темным временем суток и сильным ветром… Туриста обнаружили в 10 километрах от берега. Помогли забраться на борт катера и доставили в безопасное место", - говорится в телеграм-канале спасателей.
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новости - туризм, туапсинский район, краснодарский край, происшествия
Новости - Туризм, Туапсинский район, Краснодарский край, Происшествия, Хорошие новости
На Кубани спасли туриста, заснувшего в море на сап-борде

В Джубге спасли в 10 км от берега туриста, который уснувшего в море на сап-борде

© Фото : Кубань-СПАССпасатели Туапсинского АСО спасли туриста, заснувшего в море на сап-борде
Спасатели Туапсинского АСО спасли туриста, заснувшего в море на сап-борде - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : Кубань-СПАС
Спасатели Туапсинского АСО спасли туриста, заснувшего в море на сап-борде
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КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости. Спасатели обнаружили в 10 километрах от берега в Туапсинском районе туриста, который уснул в море на сап-борде, мужчину вернули на катере в безопасное место, сообщили в "Кубань-СПАС".
В среду днём в посёлке Джубга мужчина вышел в море на сап-борде, "решил немного отдохнуть, прилег и уснул", а когда проснулся, то понял, что находится далеко от берега. Вечером поднялся сильный северный ветер, пошла волна. Мужчина попытался вернуться на берег, но его все больше относило в море.
Он смог обратиться за помощью к спасателям, но переданные им координаты были неточными. Спасатели во время поисковых работ были на связи с пострадавшим и пользовались ориентирами с берега.
"В 20.50 специалисты "Кубань-СПАС" на катере вышли в море. Поиски осложнялись темным временем суток и сильным ветром… Туриста обнаружили в 10 километрах от берега. Помогли забраться на борт катера и доставили в безопасное место", - говорится в телеграм-канале спасателей.
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