https://ria.ru/20240912/tu-22m3-1972203829.html

Ту-22М3 на учениях "Океан" пролетели над Охотским морем и Тихим океаном

Ту-22М3 на учениях "Океан" пролетели над Охотским морем и Тихим океаном - РИА Новости, 12.09.2024

Ту-22М3 на учениях "Океан" пролетели над Охотским морем и Тихим океаном

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 в рамках учений "Океан-2024" выполнили полет над нейтральными водами Охотского моря и Тихого океана, сообщило Минобороны... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T05:09

2024-09-12T05:09

2024-09-12T08:36

охотское море

безопасность

тихий океан

россия

воздушно-космические силы россии

ту-22м3

су-35с

су-30см

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 в рамках учений "Океан-2024" выполнили полет над нейтральными водами Охотского моря и Тихого океана, сообщило Минобороны России."Экипажи сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 дальней авиации Воздушно-космических сил России в рамках СКШУ "Океан-2024", действуя над нейтральными водами акватории Охотского моря и Тихого океана, отработали учебные задачи по поражению корабельной группировки условного противника", — рассказали в ведомстве.Бомбардировщики сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил.Экипажи пробыли в воздухе более пяти часов. В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Плановые стратегические учения "Океан-2024" стартовали во вторник, они продлятся до 16 сентября включительно. Маневры проводится в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействованы более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.Основные задачи учений — проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.

https://ria.ru/20240911/okean-2024-1971963833.html

https://ria.ru/20240911/ucheniya-1972041314.html

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Полет Ту-22м3 над нейтральными водами Охотского моря и Тихого океана Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 в рамках учений "Океан-2024" выполнили полет над нейтральными водами Охотского моря и Тихого океана, сообщило Минобороны 2024-09-12T05:09 true PT0M50S

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охотское море, безопасность, тихий океан, россия, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, су-35с, су-30см