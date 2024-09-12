https://ria.ru/20240912/tsivileva-1972373775.html
В России к середине следующего года сдадут 19 военных госпиталей
В России к середине следующего года сдадут 19 военных госпиталей - РИА Новости, 12.09.2024
В России к середине следующего года сдадут 19 военных госпиталей
Девятнадцать новых госпиталей для военнослужащих будут сданы к середине следующего года, из них семь - уже в этом году, заявила статс-секретарь - заместитель... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:29
2024-09-12T19:29
2024-09-12T19:36
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839226984_0:303:2983:1981_1920x0_80_0_0_1f371385fc281421d119e36a1dd2e1a6.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Девятнадцать новых госпиталей для военнослужащих будут сданы к середине следующего года, из них семь - уже в этом году, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева на встрече с президентом России Владимиром Путиным."У нас сейчас идет завершение строительства ряда объектов: 19 новых госпиталей будут сданы к середине следующего года и семь новых, современных, полностью оборудованных госпиталей уже в этом году", - сказала Цивилева.
https://ria.ru/20240830/veteran-1969610016.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839226984_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_21f74cdb52fa34a9f258f6d18c4cf40c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, вооруженные силы рф, здоровье - общество
Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Здоровье - Общество
В России к середине следующего года сдадут 19 военных госпиталей
Цивилева: в 2025 году сдадут 19 военных госпиталей, семь — уже в этом году