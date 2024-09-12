https://ria.ru/20240912/tsivileva-1972373775.html

В России к середине следующего года сдадут 19 военных госпиталей

В России к середине следующего года сдадут 19 военных госпиталей - РИА Новости, 12.09.2024

В России к середине следующего года сдадут 19 военных госпиталей

Девятнадцать новых госпиталей для военнослужащих будут сданы к середине следующего года, из них семь - уже в этом году, заявила статс-секретарь - заместитель... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T19:29

2024-09-12T19:29

2024-09-12T19:36

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839226984_0:303:2983:1981_1920x0_80_0_0_1f371385fc281421d119e36a1dd2e1a6.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Девятнадцать новых госпиталей для военнослужащих будут сданы к середине следующего года, из них семь - уже в этом году, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева на встрече с президентом России Владимиром Путиным."У нас сейчас идет завершение строительства ряда объектов: 19 новых госпиталей будут сданы к середине следующего года и семь новых, современных, полностью оборудованных госпиталей уже в этом году", - сказала Цивилева.

https://ria.ru/20240830/veteran-1969610016.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, вооруженные силы рф, здоровье - общество