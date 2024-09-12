Рейтинг@Mail.ru
В России к середине следующего года сдадут 19 военных госпиталей - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 12.09.2024 (обновлено: 19:36 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/tsivileva-1972373775.html
В России к середине следующего года сдадут 19 военных госпиталей
В России к середине следующего года сдадут 19 военных госпиталей - РИА Новости, 12.09.2024
В России к середине следующего года сдадут 19 военных госпиталей
Девятнадцать новых госпиталей для военнослужащих будут сданы к середине следующего года, из них семь - уже в этом году, заявила статс-секретарь - заместитель... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:29
2024-09-12T19:36
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839226984_0:303:2983:1981_1920x0_80_0_0_1f371385fc281421d119e36a1dd2e1a6.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Девятнадцать новых госпиталей для военнослужащих будут сданы к середине следующего года, из них семь - уже в этом году, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева на встрече с президентом России Владимиром Путиным."У нас сейчас идет завершение строительства ряда объектов: 19 новых госпиталей будут сданы к середине следующего года и семь новых, современных, полностью оборудованных госпиталей уже в этом году", - сказала Цивилева.
https://ria.ru/20240830/veteran-1969610016.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839226984_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_21f74cdb52fa34a9f258f6d18c4cf40c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, вооруженные силы рф, здоровье - общество
Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Здоровье - Общество
В России к середине следующего года сдадут 19 военных госпиталей

Цивилева: в 2025 году сдадут 19 военных госпиталей, семь — уже в этом году

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЛичные вещи военнослужащего, проходящего лечение в госпитале
Личные вещи военнослужащего, проходящего лечение в госпитале - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Личные вещи военнослужащего, проходящего лечение в госпитале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Девятнадцать новых госпиталей для военнослужащих будут сданы к середине следующего года, из них семь - уже в этом году, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"У нас сейчас идет завершение строительства ряда объектов: 19 новых госпиталей будут сданы к середине следующего года и семь новых, современных, полностью оборудованных госпиталей уже в этом году", - сказала Цивилева.
Ветеран специальной военной операции из Дагестана Азамат Мамаев женился на девушке, которая ухаживала за ним в военном госпитале - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Ветеран СВО женился на девушке, ухаживавшей за ним в госпитале
30 августа, 23:00
 
РоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала