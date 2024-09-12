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В Кишиневе начались акции оппозиции в защиту молдавской православной церкви - РИА Новости, 12.09.2024
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Религия
 
14:12 12.09.2024 (обновлено: 14:22 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/tserkov-1972292213.html
В Кишиневе начались акции оппозиции в защиту молдавской православной церкви
В Кишиневе начались акции оппозиции в защиту молдавской православной церкви - РИА Новости, 12.09.2024
В Кишиневе начались акции оппозиции в защиту молдавской православной церкви
Молодые активисты оппозиционного блока "Победа" вышли в Кишиневе на одиночные пикеты в защиту молдавской православной церкви, сообщил представитель названного... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:12
2024-09-12T14:22
религия
молдавия
кишинев
украина
майя санду
русская православная церковь
румынская православная церковь
московский патриархат
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КИШИНЕВ, 12 сен - РИА Новости. Молодые активисты оппозиционного блока "Победа" вышли в Кишиневе на одиночные пикеты в защиту молдавской православной церкви, сообщил представитель названного блока Юрий Витнянский. В конце августа депутат правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Василий Шоймару заявил, что власти намерены закрыть митрополию страны, которая входит в состав Русской православной церкви, по аналогии с действиями Украины. Позднее в пресс-службе партии ПДС опровергли сообщения о планах по ликвидации Молдавской митрополии. Молдавский президент Майя Санду 6 сентября заявила, что у властей нет подобных намерений. "Молодые активисты блока "Победа" вышли в Кишиневе на одиночные пикеты в защиту молдавской православной церкви. Санду потворствует церковному расколу. Нам остался один шаг до раскола общества. Власть посягнула на самое святое. Нашу церковь ждет украинский сценарий. Где отбирают церковное имущество, а в храмах открывают прачечные", - написал Витнянский в своем Telegram-канале. По его словам, вера - важная часть молдавской культуры. "Это наши вековые традиции. Это то, что помогает нам преодолеть трудности и с благодарностью встретить житейские радости", - пояснил Витнянский. Бессарабская митрополия Румынской православной церкви ранее призвала присоединиться к ней всех клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями". В сообщении также осуждались действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября 2023 года лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии без ведома священноначалия. В июле Бессарабская митрополия заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия - "оккупационная структура Московского патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб". Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
https://ria.ru/20240906/moldaviya-1971192567.html
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молдавия, кишинев, украина, майя санду, русская православная церковь, румынская православная церковь, московский патриархат
Религия, Молдавия, Кишинев, Украина, Майя Санду, Русская православная церковь, Румынская православная церковь, Московский Патриархат
В Кишиневе начались акции оппозиции в защиту молдавской православной церкви

В Кишиневе оппозиция проводит пикеты в защиту молдавской православной церкви

© Фото : Юрий Витнянский / TelegramОдиночный пикет в защиту молдавской православной церкви в Кишиневе
Одиночный пикет в защиту молдавской православной церкви в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : Юрий Витнянский / Telegram
Одиночный пикет в защиту молдавской православной церкви в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 сен - РИА Новости. Молодые активисты оппозиционного блока "Победа" вышли в Кишиневе на одиночные пикеты в защиту молдавской православной церкви, сообщил представитель названного блока Юрий Витнянский.
В конце августа депутат правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Василий Шоймару заявил, что власти намерены закрыть митрополию страны, которая входит в состав Русской православной церкви, по аналогии с действиями Украины. Позднее в пресс-службе партии ПДС опровергли сообщения о планах по ликвидации Молдавской митрополии. Молдавский президент Майя Санду 6 сентября заявила, что у властей нет подобных намерений.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Санду обратилась к молдавским священникам
6 сентября, 22:32
"Молодые активисты блока "Победа" вышли в Кишиневе на одиночные пикеты в защиту молдавской православной церкви. Санду потворствует церковному расколу. Нам остался один шаг до раскола общества. Власть посягнула на самое святое. Нашу церковь ждет украинский сценарий. Где отбирают церковное имущество, а в храмах открывают прачечные", - написал Витнянский в своем Telegram-канале.
По его словам, вера - важная часть молдавской культуры. "Это наши вековые традиции. Это то, что помогает нам преодолеть трудности и с благодарностью встретить житейские радости", - пояснил Витнянский.
Бессарабская митрополия Румынской православной церкви ранее призвала присоединиться к ней всех клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями". В сообщении также осуждались действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября 2023 года лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии без ведома священноначалия. В июле Бессарабская митрополия заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия - "оккупационная структура Московского патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб".
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Храм - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Глава ПМР предостерег Кишинев от попытки ликвидировать митрополию
29 августа, 18:19
 
РелигияМолдавияКишиневУкраинаМайя СандуРусская православная церковьРумынская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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