https://ria.ru/20240912/tserkov-1972292213.html

В Кишиневе начались акции оппозиции в защиту молдавской православной церкви

В Кишиневе начались акции оппозиции в защиту молдавской православной церкви - РИА Новости, 12.09.2024

В Кишиневе начались акции оппозиции в защиту молдавской православной церкви

Молодые активисты оппозиционного блока "Победа" вышли в Кишиневе на одиночные пикеты в защиту молдавской православной церкви, сообщил представитель названного... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:12

2024-09-12T14:12

2024-09-12T14:22

религия

молдавия

кишинев

украина

майя санду

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румынская православная церковь

московский патриархат

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КИШИНЕВ, 12 сен - РИА Новости. Молодые активисты оппозиционного блока "Победа" вышли в Кишиневе на одиночные пикеты в защиту молдавской православной церкви, сообщил представитель названного блока Юрий Витнянский. В конце августа депутат правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Василий Шоймару заявил, что власти намерены закрыть митрополию страны, которая входит в состав Русской православной церкви, по аналогии с действиями Украины. Позднее в пресс-службе партии ПДС опровергли сообщения о планах по ликвидации Молдавской митрополии. Молдавский президент Майя Санду 6 сентября заявила, что у властей нет подобных намерений. "Молодые активисты блока "Победа" вышли в Кишиневе на одиночные пикеты в защиту молдавской православной церкви. Санду потворствует церковному расколу. Нам остался один шаг до раскола общества. Власть посягнула на самое святое. Нашу церковь ждет украинский сценарий. Где отбирают церковное имущество, а в храмах открывают прачечные", - написал Витнянский в своем Telegram-канале. По его словам, вера - важная часть молдавской культуры. "Это наши вековые традиции. Это то, что помогает нам преодолеть трудности и с благодарностью встретить житейские радости", - пояснил Витнянский. Бессарабская митрополия Румынской православной церкви ранее призвала присоединиться к ней всех клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями". В сообщении также осуждались действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября 2023 года лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии без ведома священноначалия. В июле Бессарабская митрополия заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия - "оккупационная структура Московского патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб". Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.

https://ria.ru/20240906/moldaviya-1971192567.html

https://ria.ru/20240829/pmr-1969306916.html

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молдавия, кишинев, украина, майя санду, русская православная церковь, румынская православная церковь, московский патриархат