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Путин прокомментировал навязываемую Западом ценностную повестку
Путин прокомментировал навязываемую Западом ценностную повестку - РИА Новости, 12.09.2024
Путин прокомментировал навязываемую Западом ценностную повестку
Повестка, которая навязывается сегодня, нередко оскорбляет религии и культуру многих народов, многим странам это не по душе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:07
2024-09-12T19:07
2024-09-12T19:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Повестка, которая навязывается сегодня, нередко оскорбляет религии и культуру многих народов, многим странам это не по душе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Все чаще мы видим, как продвигаемая западными элитами ценностная повестка игнорирует, а подчас и намеренно оскорбляет общемировые религии, культурные традиции целых регионов мира. Уверен, что большинству стран и народов такие подходы, конечно, не по душе", - сказал Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.
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россия, владимир путин, в мире
Культура, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин прокомментировал навязываемую Западом ценностную повестку
Путин: западная ценностная повестка оскорбляет религии и культуру многих народов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Повестка, которая навязывается сегодня, нередко оскорбляет религии и культуру многих народов, многим странам это не по душе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все чаще мы видим, как продвигаемая западными элитами ценностная повестка игнорирует, а подчас и намеренно оскорбляет общемировые религии, культурные традиции целых регионов мира. Уверен, что большинству стран и народов такие подходы, конечно, не по душе", - сказал Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.