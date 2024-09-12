https://ria.ru/20240912/tsennosti-1972367879.html

Путин прокомментировал навязываемую Западом ценностную повестку

Путин прокомментировал навязываемую Западом ценностную повестку - РИА Новости, 12.09.2024

Путин прокомментировал навязываемую Западом ценностную повестку

Повестка, которая навязывается сегодня, нередко оскорбляет религии и культуру многих народов, многим странам это не по душе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T19:07

2024-09-12T19:07

2024-09-12T19:07

культура

россия

владимир путин

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Повестка, которая навязывается сегодня, нередко оскорбляет религии и культуру многих народов, многим странам это не по душе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Все чаще мы видим, как продвигаемая западными элитами ценностная повестка игнорирует, а подчас и намеренно оскорбляет общемировые религии, культурные традиции целых регионов мира. Уверен, что большинству стран и народов такие подходы, конечно, не по душе", - сказал Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.

https://ria.ru/20240910/evropa-1971691711.html

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россия, владимир путин, в мире