https://ria.ru/20240912/trevoga-1972198263.html

В Киеве и еще восьми областях объявили воздушную тревогу

В Киеве и еще восьми областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.09.2024

В Киеве и еще восьми областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Николаевской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской областях... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T02:36

2024-09-12T02:36

2024-09-12T02:45

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хмельницкий (город)

в мире

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Николаевской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее тревога была объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской областях, она звучит до сих пор.Согласно данным ресурса, тревога в Киеве и областях была объявлена в промежутке с 23.03 мск среды по 02.30 мск четверга.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240911/vzryvy-1972158185.html

киев

россия

хмельницкий (город)

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киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, хмельницкий (город), в мире