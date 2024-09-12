https://ria.ru/20240912/tor-m2-1972199666.html

Расчет ЗРК "Тор-М2" уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ

Расчет ЗРК "Тор-М2" уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024

Расчет ЗРК "Тор-М2" уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ

Военнослужащие на зенитном ракетном комплексе "Тор-М2" группировки войск "Запад" сбили беспилотники-разведчики ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T03:08

2024-09-12T03:08

2024-09-12T03:08

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Военнослужащие на зенитном ракетном комплексе "Тор-М2" группировки войск "Запад" сбили беспилотники-разведчики ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БпЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение. Сбитые беспилотники боевиков использовались для корректировки и наведения целей артиллерии ВСУ", - говорится в сообщении. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотников-разведчиков ВСУ. Расчёт "Тора" на боевом дежурстве всегда сопровождает мобильная огневая группа, добавили в ведомстве. На одном месте ЗРК "Тор" долго не стоит. Часто меняет позицию, но и на ходу продолжает работать и контролировать небо. ЗРК сканирует небо в радиусе свыше тридцати километров вокруг себя. Как только в зону ответственности входит воздушный объект, который не отвечает на запрос "свой-чужой", расчет берет его на сопровождение и готов уничтожить в любой момент. Станция обнаружения цели может видеть сразу до сорока объектов. Информация по каждому из них на мониторах. Высота, скорость, азимут, характер целей. Экипаж берёт их на сопровождение. А после распознавания по системе свой-чужой, вражеские, по команде, уничтожает. "В любую погоду, не важно, днём или ночью, "Тор" в боевой готовности. Способен поразить до четырёх объектов одновременно – от дронов до авиации и даже баллистических ракет противника. После стрельбы "Тор" тут же начинает поиск следующей цели", - следует из сообщения МО.

https://ria.ru/20240822/zrk-1967691311.html

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