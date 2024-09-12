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Расчет ЗРК "Тор-М2" уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024
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03:08 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/tor-m2-1972199666.html
Расчет ЗРК "Тор-М2" уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ
Расчет ЗРК "Тор-М2" уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024
Расчет ЗРК "Тор-М2" уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ
Военнослужащие на зенитном ракетном комплексе "Тор-М2" группировки войск "Запад" сбили беспилотники-разведчики ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T03:08
2024-09-12T03:08
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Военнослужащие на зенитном ракетном комплексе "Тор-М2" группировки войск "Запад" сбили беспилотники-разведчики ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БпЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение. Сбитые беспилотники боевиков использовались для корректировки и наведения целей артиллерии ВСУ", - говорится в сообщении. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотников-разведчиков ВСУ. Расчёт "Тора" на боевом дежурстве всегда сопровождает мобильная огневая группа, добавили в ведомстве. На одном месте ЗРК "Тор" долго не стоит. Часто меняет позицию, но и на ходу продолжает работать и контролировать небо. ЗРК сканирует небо в радиусе свыше тридцати километров вокруг себя. Как только в зону ответственности входит воздушный объект, который не отвечает на запрос "свой-чужой", расчет берет его на сопровождение и готов уничтожить в любой момент. Станция обнаружения цели может видеть сразу до сорока объектов. Информация по каждому из них на мониторах. Высота, скорость, азимут, характер целей. Экипаж берёт их на сопровождение. А после распознавания по системе свой-чужой, вражеские, по команде, уничтожает. "В любую погоду, не важно, днём или ночью, "Тор" в боевой готовности. Способен поразить до четырёх объектов одновременно – от дронов до авиации и даже баллистических ракет противника. После стрельбы "Тор" тут же начинает поиск следующей цели", - следует из сообщения МО.
https://ria.ru/20240822/zrk-1967691311.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет ЗРК "Тор-М2" уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ

Расчет ЗРК "Тор-М2" группировки "Запад" уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М". Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Военнослужащие на зенитном ракетном комплексе "Тор-М2" группировки войск "Запад" сбили беспилотники-разведчики ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БпЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение. Сбитые беспилотники боевиков использовались для корректировки и наведения целей артиллерии ВСУ", - говорится в сообщении.
Зенитный ракетный комплекс Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
"Тор-М2" уничтожил два беспилотника ВСУ на Авдеевском направлении
22 августа, 05:06
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотников-разведчиков ВСУ.
Расчёт "Тора" на боевом дежурстве всегда сопровождает мобильная огневая группа, добавили в ведомстве.
На одном месте ЗРК "Тор" долго не стоит. Часто меняет позицию, но и на ходу продолжает работать и контролировать небо.
ЗРК сканирует небо в радиусе свыше тридцати километров вокруг себя. Как только в зону ответственности входит воздушный объект, который не отвечает на запрос "свой-чужой", расчет берет его на сопровождение и готов уничтожить в любой момент.
Станция обнаружения цели может видеть сразу до сорока объектов. Информация по каждому из них на мониторах. Высота, скорость, азимут, характер целей. Экипаж берёт их на сопровождение. А после распознавания по системе свой-чужой, вражеские, по команде, уничтожает.
"В любую погоду, не важно, днём или ночью, "Тор" в боевой готовности. Способен поразить до четырёх объектов одновременно – от дронов до авиации и даже баллистических ракет противника. После стрельбы "Тор" тут же начинает поиск следующей цели", - следует из сообщения МО.
Работа расчета ЗРК Тор-М2 в засаде - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Командир расчета "Тор-М2" рассказал о работе ПВО на Запорожском направлении
30 июля, 17:30
 
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