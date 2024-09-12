Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени оштрафовали бывшего замдиректора энергетической компании за взятки - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/tjumen-1972325155.html
В Тюмени оштрафовали бывшего замдиректора энергетической компании за взятки
В Тюмени оштрафовали бывшего замдиректора энергетической компании за взятки - РИА Новости, 12.09.2024
В Тюмени оштрафовали бывшего замдиректора энергетической компании за взятки
Ленинский районный суд Тюмени признал бывшего заместителя директора филиала АО "Россети Тюмень" – "Тюменские электрические сети" Никиту Калинина виновным в... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T16:17
2024-09-12T16:17
происшествия
тюменская область
россия
тюмень
павел михайлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ТЮМЕНЬ, 12 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд Тюмени признал бывшего заместителя директора филиала АО "Россети Тюмень" – "Тюменские электрические сети" Никиту Калинина виновным в получении в составе группы взяток на сумму 24,5 миллиона рублей и оштрафовал его на 5 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. "Суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора филиала АО "Россети Тюмень" – "Тюменские электрические сети" Никиты Калинина и признал его виновным в получении взятки группой лиц, в крупном и особо крупном размере (п.п. "а", "в" ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ) и назначил наказание в виде штрафа в сумме 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что штраф осужденный может выплатить с рассрочкой в 5 лет. В течение этого же срока ему запрещено занимать должности в акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, связанные с осуществлением организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в данных обществах. В пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области сообщили, что с февраля 2021 года по март 2022 года осуждённый был в сговоре с другими работниками организации, они систематически получали взятки от руководителей подрядных организаций за действия, входящие в их служебные полномочия. В частности, взятки были направлены на общее попустительство по службе, помощь в беспрепятственном прохождении конкурсных процедур и заключении договоров на выполнение работ. Фигуранты также обеспечивали своевременную приемку выполненных работ и оплату за них. В случае нарушения подрядчиками условий договора или сроков выполнения работ они не предпринимали мер по претензионной работе, что позволяло подрядчикам избегать ответственности. В общей сложности взятками они получили около 25 миллионов рублей. Дела других соучастников преступления находятся на рассмотрении в суде. Ранее сообщалось, что в начале марта 2022 года по делу о взятках были задержаны заместитель гендиректора "Россети Тюмень", директор филиала "Тюменские электрические сети" Кирилл Стрельцов, заместитель директора филиала по развитию и реализации услуг "Россети Тюмень" Никита Калинин и исполняющий обязанности заместителя директора филиала "Россети Тюмень" Павел Михайлов. Четвёртым фигурантом уголовного дела стал Виталий Лейкин, по обвинению в даче взятки он был арестован в конце марта 2022 года.
https://ria.ru/20240912/vzyatka-1972207803.html
https://ria.ru/20240523/khischeniya-1948018158.html
тюменская область
россия
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюменская область, россия, тюмень, павел михайлов
Происшествия, Тюменская область, Россия, Тюмень, Павел Михайлов
В Тюмени оштрафовали бывшего замдиректора энергетической компании за взятки

Экс-замдиректора филиала "Россети Тюмень" оштрафовали на пять миллионов рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 12 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд Тюмени признал бывшего заместителя директора филиала АО "Россети Тюмень" – "Тюменские электрические сети" Никиту Калинина виновным в получении в составе группы взяток на сумму 24,5 миллиона рублей и оштрафовал его на 5 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
"Суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора филиала АО "Россети Тюмень" – "Тюменские электрические сети" Никиты Калинина и признал его виновным в получении взятки группой лиц, в крупном и особо крупном размере (п.п. "а", "в" ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ) и назначил наказание в виде штрафа в сумме 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Экс-главу минздрава Приангарья приговорили к 18 годам колонии за взятку
Вчера, 07:01
Отмечается, что штраф осужденный может выплатить с рассрочкой в 5 лет. В течение этого же срока ему запрещено занимать должности в акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, связанные с осуществлением организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в данных обществах.
В пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области сообщили, что с февраля 2021 года по март 2022 года осуждённый был в сговоре с другими работниками организации, они систематически получали взятки от руководителей подрядных организаций за действия, входящие в их служебные полномочия. В частности, взятки были направлены на общее попустительство по службе, помощь в беспрепятственном прохождении конкурсных процедур и заключении договоров на выполнение работ. Фигуранты также обеспечивали своевременную приемку выполненных работ и оплату за них. В случае нарушения подрядчиками условий договора или сроков выполнения работ они не предпринимали мер по претензионной работе, что позволяло подрядчикам избегать ответственности. В общей сложности взятками они получили около 25 миллионов рублей. Дела других соучастников преступления находятся на рассмотрении в суде.
Ранее сообщалось, что в начале марта 2022 года по делу о взятках были задержаны заместитель гендиректора "Россети Тюмень", директор филиала "Тюменские электрические сети" Кирилл Стрельцов, заместитель директора филиала по развитию и реализации услуг "Россети Тюмень" Никита Калинин и исполняющий обязанности заместителя директора филиала "Россети Тюмень" Павел Михайлов. Четвёртым фигурантом уголовного дела стал Виталий Лейкин, по обвинению в даче взятки он был арестован в конце марта 2022 года.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
В Москве арестовали фигурантов по делу о хищениях у юрлица в "Россети"
23 мая, 22:39
 
ПроисшествияТюменская областьРоссияТюменьПавел Михайлов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала