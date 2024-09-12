https://ria.ru/20240912/tjumen-1972325155.html

В Тюмени оштрафовали бывшего замдиректора энергетической компании за взятки

В Тюмени оштрафовали бывшего замдиректора энергетической компании за взятки - РИА Новости, 12.09.2024

В Тюмени оштрафовали бывшего замдиректора энергетической компании за взятки

Ленинский районный суд Тюмени признал бывшего заместителя директора филиала АО "Россети Тюмень" – "Тюменские электрические сети" Никиту Калинина виновным в... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T16:17

2024-09-12T16:17

2024-09-12T16:17

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ТЮМЕНЬ, 12 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд Тюмени признал бывшего заместителя директора филиала АО "Россети Тюмень" – "Тюменские электрические сети" Никиту Калинина виновным в получении в составе группы взяток на сумму 24,5 миллиона рублей и оштрафовал его на 5 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. "Суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора филиала АО "Россети Тюмень" – "Тюменские электрические сети" Никиты Калинина и признал его виновным в получении взятки группой лиц, в крупном и особо крупном размере (п.п. "а", "в" ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ) и назначил наказание в виде штрафа в сумме 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что штраф осужденный может выплатить с рассрочкой в 5 лет. В течение этого же срока ему запрещено занимать должности в акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, связанные с осуществлением организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в данных обществах. В пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области сообщили, что с февраля 2021 года по март 2022 года осуждённый был в сговоре с другими работниками организации, они систематически получали взятки от руководителей подрядных организаций за действия, входящие в их служебные полномочия. В частности, взятки были направлены на общее попустительство по службе, помощь в беспрепятственном прохождении конкурсных процедур и заключении договоров на выполнение работ. Фигуранты также обеспечивали своевременную приемку выполненных работ и оплату за них. В случае нарушения подрядчиками условий договора или сроков выполнения работ они не предпринимали мер по претензионной работе, что позволяло подрядчикам избегать ответственности. В общей сложности взятками они получили около 25 миллионов рублей. Дела других соучастников преступления находятся на рассмотрении в суде. Ранее сообщалось, что в начале марта 2022 года по делу о взятках были задержаны заместитель гендиректора "Россети Тюмень", директор филиала "Тюменские электрические сети" Кирилл Стрельцов, заместитель директора филиала по развитию и реализации услуг "Россети Тюмень" Никита Калинин и исполняющий обязанности заместителя директора филиала "Россети Тюмень" Павел Михайлов. Четвёртым фигурантом уголовного дела стал Виталий Лейкин, по обвинению в даче взятки он был арестован в конце марта 2022 года.

https://ria.ru/20240912/vzyatka-1972207803.html

https://ria.ru/20240523/khischeniya-1948018158.html

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происшествия, тюменская область, россия, тюмень, павел михайлов