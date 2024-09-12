Новую технику передали охотоведам и лесникам Нижегородской области
CC BY 4.0 / Правительство Нижегородской области (cropped) / Новую технику передали охотоведам и лесникам Нижегородской области
Новую технику передали охотоведам и лесникам Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Работникам территориальных органов минлесхоза Нижегородской области передали 10 снегоходов и три единицы патрульной техники в канун профессионального праздника - Дня работников лесного и охотничьего хозяйства, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Для сохранения природных богатств региона материальная база профильных служб имеет огромное значение. Очень важно, чтобы техническое оснащение соответствовало объему задач. Модернизация отрасли проводится как в рамках национального проекта "Экология", так и за счет региональных инициатив", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Отмечается, что развитию лесной и охотничьей отраслей способствует реализация федерального проекта "Сохранение лесов", входящего в состав нацпроекта "Экология", в рамках которого в этом году леса в регионе будут восстановлены на общей площади 13,6 тысячи гектаров.
Как подчеркнул исполняющий обязанности начальника департамента лесного хозяйства по ПФО Сергей Ковалев, с 2019 года Нижегородская область стабильно входит в десятку лучших регионов России по эффективности управления лесным хозяйством. "По итогам 2023 года регион занял третье место по стране и второе место среди субъектов ПФО. Этих результатов удалось достичь благодаря эффективной работе по выявлению нарушений лесного законодательства, проведению противопожарных и лесовосстановительных мероприятий, внедрению цифровых технологий в лесное хозяйство, а также благодаря слаженной работе специалистов лесной отрасли", – сказал он.
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