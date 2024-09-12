https://ria.ru/20240912/tekhnika-1972351642.html

Новую технику передали охотоведам и лесникам Нижегородской области

Новую технику передали охотоведам и лесникам Нижегородской области - РИА Новости, 12.09.2024

Новую технику передали охотоведам и лесникам Нижегородской области

Работникам территориальных органов минлесхоза Нижегородской области передали 10 снегоходов и три единицы патрульной техники в канун профессионального праздника... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:58

2024-09-12T17:58

2024-09-12T17:58

нижегородская область

россия

глеб никитин

леса

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Работникам территориальных органов минлесхоза Нижегородской области передали 10 снегоходов и три единицы патрульной техники в канун профессионального праздника - Дня работников лесного и охотничьего хозяйства, сообщает пресс-служба правительства региона. "Для сохранения природных богатств региона материальная база профильных служб имеет огромное значение. Очень важно, чтобы техническое оснащение соответствовало объему задач. Модернизация отрасли проводится как в рамках национального проекта "Экология", так и за счет региональных инициатив", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Отмечается, что развитию лесной и охотничьей отраслей способствует реализация федерального проекта "Сохранение лесов", входящего в состав нацпроекта "Экология", в рамках которого в этом году леса в регионе будут восстановлены на общей площади 13,6 тысячи гектаров. Как подчеркнул исполняющий обязанности начальника департамента лесного хозяйства по ПФО Сергей Ковалев, с 2019 года Нижегородская область стабильно входит в десятку лучших регионов России по эффективности управления лесным хозяйством. "По итогам 2023 года регион занял третье место по стране и второе место среди субъектов ПФО. Этих результатов удалось достичь благодаря эффективной работе по выявлению нарушений лесного законодательства, проведению противопожарных и лесовосстановительных мероприятий, внедрению цифровых технологий в лесное хозяйство, а также благодаря слаженной работе специалистов лесной отрасли", – сказал он.

https://ria.ru/20240902/proekt-1969957397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, глеб никитин, леса