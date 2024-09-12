https://ria.ru/20240912/tekhnika-1972278691.html

Украина попросила у Италии списанную военную технику

Украина попросила у Италии списанную военную технику - РИА Новости, 12.09.2024

Украина попросила у Италии списанную военную технику

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига попросил у главы МИД Италии Антонио Таяни списанную военную технику, сообщает украинское дипведомство. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:16

2024-09-12T13:16

2024-09-12T13:16

специальная военная операция на украине

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антонио таяни

сергей лавров

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига попросил у главы МИД Италии Антонио Таяни списанную военную технику, сообщает украинское дипведомство. "Разговор с Антонио Таяни... Я также выразил нашу заинтересованность в списанной итальянской военной технике", - приводит слова Сибиги пресс-служба украинского МИД. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240405/rossiya-1938071934.html

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