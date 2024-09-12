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Украина попросила у Италии списанную военную технику - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/tekhnika-1972278691.html
Украина попросила у Италии списанную военную технику
Украина попросила у Италии списанную военную технику - РИА Новости, 12.09.2024
Украина попросила у Италии списанную военную технику
Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига попросил у главы МИД Италии Антонио Таяни списанную военную технику, сообщает украинское дипведомство. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:16
2024-09-12T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
италия
россия
андрей сибига
антонио таяни
сергей лавров
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига попросил у главы МИД Италии Антонио Таяни списанную военную технику, сообщает украинское дипведомство. "Разговор с Антонио Таяни... Я также выразил нашу заинтересованность в списанной итальянской военной технике", - приводит слова Сибиги пресс-служба украинского МИД. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240405/rossiya-1938071934.html
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в мире, украина, италия, россия, андрей сибига, антонио таяни, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Италия, Россия, Андрей Сибига, Антонио Таяни, Сергей Лавров, НАТО
Украина попросила у Италии списанную военную технику

МИД Украины попросил у Италии списанную военную технику

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига попросил у главы МИД Италии Антонио Таяни списанную военную технику, сообщает украинское дипведомство.
"Разговор с Антонио Таяни... Я также выразил нашу заинтересованность в списанной итальянской военной технике", - приводит слова Сибиги пресс-служба украинского МИД.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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5 апреля, 15:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИталияРоссияАндрей СибигаАнтонио ТаяниСергей ЛавровНАТО
 
 
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