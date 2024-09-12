https://ria.ru/20240912/tayvan-1972205632.html

Тайвань не подтвердил сообщения о том, что приглашает к себе солдат ВСУ

Тайвань не подтвердил сообщения о том, что приглашает к себе солдат ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024

Тайвань не подтвердил сообщения о том, что приглашает к себе солдат ВСУ

В министерстве обороны Тайваня не подтвердили сообщения СМИ о том, что Тайвань для обмена военным опытом приглашает к себе военнослужащих с Украины, но... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T05:47

2024-09-12T05:47

2024-09-12T05:47

тайвань

украина

китай

нэнси пелоси

в мире

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ПЕКИН, 12 сен - РИА Новости. В министерстве обороны Тайваня не подтвердили сообщения СМИ о том, что Тайвань для обмена военным опытом приглашает к себе военнослужащих с Украины, но отметили, что остров сотрудничает с украинскими учеными, сообщает Центральное новостное агентство острова (CNA). Ранее тайваньское СМИ Newtalk сообщило, что Тайвань приглашал к себе военных с Украины для обмена опытом. Как пишет CNA, в минобороны острова назвали это сообщение "непроверенной информацией". Как отметили в оборонном ведомстве, Институт национальной обороны и безопасности в целях содействия интеграции Тайваня с международными стандартами и обмена опытом ежегодно привлекает ученых из других стран. По словам минобороны, в настоящее время на Тайване в Институте национальной обороны и безопасности работает научный сотрудник с Украины Юрий Пойта. Как ранее сообщало СNA, в опубликованном в прошлом году министерством обороны Тайваня Докладе о национальной обороне отмечалось, что вооруженные силы острова в своем военном строительстве будут учитывать "уроки" конфликта на Украине. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20240816/evropa-1966677738.html

https://ria.ru/20240627/tayvan-1955834004.html

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тайвань, украина, китай, нэнси пелоси, в мире