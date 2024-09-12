https://ria.ru/20240912/tayvan-1972205632.html
Тайвань не подтвердил сообщения о том, что приглашает к себе солдат ВСУ
Тайвань не подтвердил сообщения о том, что приглашает к себе солдат ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024
Тайвань не подтвердил сообщения о том, что приглашает к себе солдат ВСУ
В министерстве обороны Тайваня не подтвердили сообщения СМИ о том, что Тайвань для обмена военным опытом приглашает к себе военнослужащих с Украины, но... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T05:47
2024-09-12T05:47
2024-09-12T05:47
тайвань
украина
китай
нэнси пелоси
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963098_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a977691f759a2c1b809e95e60013815e.jpg
ПЕКИН, 12 сен - РИА Новости. В министерстве обороны Тайваня не подтвердили сообщения СМИ о том, что Тайвань для обмена военным опытом приглашает к себе военнослужащих с Украины, но отметили, что остров сотрудничает с украинскими учеными, сообщает Центральное новостное агентство острова (CNA). Ранее тайваньское СМИ Newtalk сообщило, что Тайвань приглашал к себе военных с Украины для обмена опытом. Как пишет CNA, в минобороны острова назвали это сообщение "непроверенной информацией". Как отметили в оборонном ведомстве, Институт национальной обороны и безопасности в целях содействия интеграции Тайваня с международными стандартами и обмена опытом ежегодно привлекает ученых из других стран. По словам минобороны, в настоящее время на Тайване в Институте национальной обороны и безопасности работает научный сотрудник с Украины Юрий Пойта. Как ранее сообщало СNA, в опубликованном в прошлом году министерством обороны Тайваня Докладе о национальной обороне отмечалось, что вооруженные силы острова в своем военном строительстве будут учитывать "уроки" конфликта на Украине. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20240816/evropa-1966677738.html
https://ria.ru/20240627/tayvan-1955834004.html
тайвань
украина
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963098_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_91ed164486d0dbee31a0d5ccd94ea603.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тайвань, украина, китай, нэнси пелоси, в мире
Тайвань, Украина, Китай, Нэнси Пелоси, В мире
Тайвань не подтвердил сообщения о том, что приглашает к себе солдат ВСУ
Тайвань не подтвердил данные о том, что приглашает солдат ВСУ для обмена опытом
ПЕКИН, 12 сен - РИА Новости. В министерстве обороны Тайваня не подтвердили сообщения СМИ о том, что Тайвань для обмена военным опытом приглашает к себе военнослужащих с Украины, но отметили, что остров сотрудничает с украинскими учеными, сообщает Центральное новостное агентство острова (CNA).
Ранее тайваньское СМИ Newtalk сообщило, что Тайвань приглашал к себе военных с Украины для обмена опытом.
Как пишет CNA, в минобороны острова назвали это сообщение "непроверенной информацией". Как отметили в оборонном ведомстве, Институт национальной обороны и безопасности в целях содействия интеграции Тайваня с международными стандартами и обмена опытом ежегодно привлекает ученых из других стран.
По словам минобороны, в настоящее время на Тайване в Институте национальной обороны и безопасности работает научный сотрудник с Украины Юрий Пойта.
Как ранее сообщало СNA, в опубликованном в прошлом году министерством обороны Тайваня Докладе о национальной обороне отмечалось, что вооруженные силы острова в своем военном строительстве будут учитывать "уроки" конфликта на Украине.
Официальные отношения между центральным правительством Китая
и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси
, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.