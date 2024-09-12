https://ria.ru/20240912/tatarstan-1972314789.html

В Татарстане задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии

В Татарстане задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии - РИА Новости, 12.09.2024

В Татарстане задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии

Правоохранители задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана Елену Сизову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:34

2024-09-12T15:34

2024-09-12T15:35

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республика татарстан (татарстан)

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УФА, 12 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана Елену Сизову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, региональные СМИ пишут, что ее подозревают в мошенничестве с госконтрактами. "Да, действительно задержана Елена Сизова, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Республики Татарстан", - сказал РИА Новости источник. Собеседник агентства не уточнил, в чем именно подозревают главного санитарного врача. Региональные СМИ сообщают, что, по предварительным данным, ее подозревают в мошенничестве с госконтрактами.

https://ria.ru/20240911/narkolog-1972141860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, республика татарстан (татарстан)