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В Татарстане задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии - РИА Новости, 12.09.2024
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15:34 12.09.2024 (обновлено: 15:35 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/tatarstan-1972314789.html
В Татарстане задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии
В Татарстане задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии - РИА Новости, 12.09.2024
В Татарстане задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии
Правоохранители задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана Елену Сизову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:34
2024-09-12T15:35
происшествия
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УФА, 12 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана Елену Сизову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, региональные СМИ пишут, что ее подозревают в мошенничестве с госконтрактами. "Да, действительно задержана Елена Сизова, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Республики Татарстан", - сказал РИА Новости источник. Собеседник агентства не уточнил, в чем именно подозревают главного санитарного врача. Региональные СМИ сообщают, что, по предварительным данным, ее подозревают в мошенничестве с госконтрактами.
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происшествия, здоровье - общество, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Здоровье - Общество, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии

В Татарстане задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Сизову

© Фото : ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан"Главный врач "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан" Елена Сизова
Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан Елена Сизова - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан"
Главный врач "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан" Елена Сизова. Архивное фото
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УФА, 12 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана Елену Сизову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, региональные СМИ пишут, что ее подозревают в мошенничестве с госконтрактами.
"Да, действительно задержана Елена Сизова, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Республики Татарстан", - сказал РИА Новости источник.
Собеседник агентства не уточнил, в чем именно подозревают главного санитарного врача.
Региональные СМИ сообщают, что, по предварительным данным, ее подозревают в мошенничестве с госконтрактами.
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