https://ria.ru/20240912/tadzhikistan-1972263095.html

В Таджикистане допрашивают мужчину, напавшего на главного муфтия страны

В Таджикистане допрашивают мужчину, напавшего на главного муфтия страны - РИА Новости, 12.09.2024

В Таджикистане допрашивают мужчину, напавшего на главного муфтия страны

Следователи МВД Таджикистана допрашивают злоумышленника, который накануне напал с ножом на главного муфтия страны Саидмукаррама Абдулкодирзоду, сообщил РИА... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:28

2024-09-12T12:28

2024-09-12T12:28

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ДУШАНБЕ, 12 сен – РИА Новости. Следователи МВД Таджикистана допрашивают злоумышленника, который накануне напал с ножом на главного муфтия страны Саидмукаррама Абдулкодирзоду, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. "Следователи ведут допрос гражданина, накануне вечером напавшего на Абдулкодирзоду и нанесшего ему удар ножом. Выясняются мотивы нападения", - сказал собеседник агентства. По его словам, в зависимости от этих мотивов в отношении фигуранта будет выдвинуто обвинение. Одиннадцатого сентября после вечернего намаза злоумышленник ударил ножом главного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду. Пострадавшему 61 год, он получил легкое ранение, после оказания первой помощи врачи отпустили его домой. Нападавший был оперативно задержан дежурившими около мечети милиционерами.

https://ria.ru/20240906/germaniya-1971102669.html

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