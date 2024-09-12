https://ria.ru/20240912/tadzhikistan-1972263095.html
В Таджикистане допрашивают мужчину, напавшего на главного муфтия страны
В Таджикистане допрашивают мужчину, напавшего на главного муфтия страны - РИА Новости, 12.09.2024
В Таджикистане допрашивают мужчину, напавшего на главного муфтия страны
Следователи МВД Таджикистана допрашивают злоумышленника, который накануне напал с ножом на главного муфтия страны Саидмукаррама Абдулкодирзоду, сообщил РИА... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:28
2024-09-12T12:28
2024-09-12T12:28
религия
таджикистан
в мире
душанбе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740704283_0:260:2681:1768_1920x0_80_0_0_6672dfa1365664853a8e74d608bacd20.jpg
ДУШАНБЕ, 12 сен – РИА Новости. Следователи МВД Таджикистана допрашивают злоумышленника, который накануне напал с ножом на главного муфтия страны Саидмукаррама Абдулкодирзоду, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. "Следователи ведут допрос гражданина, накануне вечером напавшего на Абдулкодирзоду и нанесшего ему удар ножом. Выясняются мотивы нападения", - сказал собеседник агентства. По его словам, в зависимости от этих мотивов в отношении фигуранта будет выдвинуто обвинение. Одиннадцатого сентября после вечернего намаза злоумышленник ударил ножом главного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду. Пострадавшему 61 год, он получил легкое ранение, после оказания первой помощи врачи отпустили его домой. Нападавший был оперативно задержан дежурившими около мечети милиционерами.
https://ria.ru/20240906/germaniya-1971102669.html
таджикистан
душанбе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740704283_102:0:2470:1776_1920x0_80_0_0_ad3c899790d4852355ef9113be694a03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, в мире, душанбе
Религия, Таджикистан, В мире, Душанбе
В Таджикистане допрашивают мужчину, напавшего на главного муфтия страны
В Таджикистане допрашивают напавшего с ножом на главного муфтия страны
ДУШАНБЕ, 12 сен – РИА Новости. Следователи МВД Таджикистана допрашивают злоумышленника, который накануне напал с ножом на главного муфтия страны Саидмукаррама Абдулкодирзоду, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
"Следователи ведут допрос гражданина, накануне вечером напавшего на Абдулкодирзоду и нанесшего ему удар ножом. Выясняются мотивы нападения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в зависимости от этих мотивов в отношении фигуранта будет выдвинуто обвинение.
Одиннадцатого сентября после вечернего намаза злоумышленник ударил ножом главного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду. Пострадавшему 61 год, он получил легкое ранение, после оказания первой помощи врачи отпустили его домой. Нападавший был оперативно задержан дежурившими около мечети милиционерами.