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Российские военные уверенно выжимают ВСУ из Курской области, заявил Лавров - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:14 12.09.2024 (обновлено: 11:42 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/svo-1972240626.html
Российские военные уверенно выжимают ВСУ из Курской области, заявил Лавров
Российские военные уверенно выжимают ВСУ из Курской области, заявил Лавров - РИА Новости, 12.09.2024
Российские военные уверенно выжимают ВСУ из Курской области, заявил Лавров
Российская армия уже выжимает украинские войска из Курской области, и она выжмет их оттуда, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:14
2024-09-12T11:42
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
сергей лавров
безопасность
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российская армия уже выжимает украинские войска из Курской области, и она выжмет их оттуда, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Все это (увеличение атак на гражданские объекты со стороны Киева - ред.) мы можем наблюдать в том числе и в рамках вторжения украинских вооруженных сил с террористическими целями в Курскую область, откуда их сейчас уверенно выжимают и выжмут, никаких сомнений быть не может", - сказал Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.Он подчеркнул, что украинская армия продолжает атаки на мирных граждан в Белгородской и Брянской областях России, а также периодически запускает беспилотники по другим приграничным регионам РФ.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html
https://ria.ru/20240911/kapitulyatsiya-1972173520.html
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курская область, вооруженные силы украины, сергей лавров, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров, Безопасность
Российские военные уверенно выжимают ВСУ из Курской области, заявил Лавров

Лавров: ВС России уверенно выжимают украинские войска из Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ Пион в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российская армия уже выжимает украинские войска из Курской области, и она выжмет их оттуда, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Все это (увеличение атак на гражданские объекты со стороны Киева - ред.) мы можем наблюдать в том числе и в рамках вторжения украинских вооруженных сил с террористическими целями в Курскую область, откуда их сейчас уверенно выжимают и выжмут, никаких сомнений быть не может", - сказал Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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Он подчеркнул, что украинская армия продолжает атаки на мирных граждан в Белгородской и Брянской областях России, а также периодически запускает беспилотники по другим приграничным регионам РФ.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныСергей ЛавровБезопасность
 
 
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