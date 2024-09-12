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Суд в Донецке начал рассмотрение дела о геноциде на Донбассе - РИА Новости, 12.09.2024
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21:52 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/sud-1972390679.html
Суд в Донецке начал рассмотрение дела о геноциде на Донбассе
Суд в Донецке начал рассмотрение дела о геноциде на Донбассе - РИА Новости, 12.09.2024
Суд в Донецке начал рассмотрение дела о геноциде на Донбассе
Верховный суд ДНР начал рассмотрение заявления прокурора региона по вопросу признания военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T21:52
2024-09-12T21:52
донецкая народная республика
украина
россия
игорь краснов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Верховный суд ДНР начал рассмотрение заявления прокурора региона по вопросу признания военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа действий немецко-фашистских захватчиков на территории Сталинской области (в настоящее время - Донецкая Народная Республика) в годы Великой Отечественной войны, соответствующее заявление опубликовано на сайте генпрокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики приступил к рассмотрению заявления прокурора региона, направленного по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова. Рассматривается вопрос признания военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Сталинской области (в настоящее время - Донецкая Народная Республика) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении. Один из участников судебного заседания в Донецке рассказал РИА Новости о процессе суда и деталях дела. "В рамках судебного процесса рассматривались факты нацистских преступлений на территории Сталинской области, среди которых преступления против гражданского населения и советских военнопленных. Самые вопиющие факты немецко-фашистских злодеяний на территории Сталинской области, ныне территории Донецкой Народной Республики - это массовые казни советских граждан, включая женщин, стариков, детей, военнопленных и в том числе грудных детей на территории шахты 4/4-бис, где, по самым минимальным оценкам, было умертвлено не менее 75 тысяч советских граждан. Это второе по количеству жертв мест на территории Советского Союза после Бабьего Яра", - отметил федеральный эксперт проекта "Без срока давности" Антон Саенко. По его словам, когда регион находился в составе Украины, подобные расследования не проводились, так как государственная политика Киева возводила пособников нацистов в ранг национальных героев. "При Украине таких судебных процессов не было и быть не могло, потому что в период украинской власти, начиная с 90-х годов, те же пособники нацистов, украинские националисты, бандеровцы, возводились в ранг национальных героев... (расследование - ред.) шло вразрез с государственной политикой Украины, поэтому такие процессы на Украине не проводились", - добавил Саенко. Он подчеркнул, что материалы судебного процесса основаны на архивных источниках - это данные государственного архива РФ, государственного архива ДНР и центрального архива ФСБ России. "Процесс только начался, а один из ветеранов нашего Куйбышевского района Донецка сегодня уже давал показания в суде. Мы также ищем свидетелей, тех людей, которые не боятся сказать о своих знаниях", - поделился председатель донецкой организации ветеранов Николай Штефан.
https://ria.ru/20240907/dokumenty-1971314701.html
https://ria.ru/20240912/medvedchuk-1972380586.html
https://ria.ru/20240911/genotsid-1972031718.html
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донецкая народная республика, украина, россия, игорь краснов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Игорь Краснов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Суд в Донецке начал рассмотрение дела о геноциде на Донбассе

Суд в Донецке начал рассмотрение дела о геноциде советского народа на Донбассе

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Верховный суд ДНР начал рассмотрение заявления прокурора региона по вопросу признания военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа действий немецко-фашистских захватчиков на территории Сталинской области (в настоящее время - Донецкая Народная Республика) в годы Великой Отечественной войны, соответствующее заявление опубликовано на сайте генпрокуратуры РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики приступил к рассмотрению заявления прокурора региона, направленного по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова. Рассматривается вопрос признания военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Сталинской области (в настоящее время - Донецкая Народная Республика) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Донецке в годы ВОВ
7 сентября, 19:06
Один из участников судебного заседания в Донецке рассказал РИА Новости о процессе суда и деталях дела.
"В рамках судебного процесса рассматривались факты нацистских преступлений на территории Сталинской области, среди которых преступления против гражданского населения и советских военнопленных. Самые вопиющие факты немецко-фашистских злодеяний на территории Сталинской области, ныне территории Донецкой Народной Республики - это массовые казни советских граждан, включая женщин, стариков, детей, военнопленных и в том числе грудных детей на территории шахты 4/4-бис, где, по самым минимальным оценкам, было умертвлено не менее 75 тысяч советских граждан. Это второе по количеству жертв мест на территории Советского Союза после Бабьего Яра", - отметил федеральный эксперт проекта "Без срока давности" Антон Саенко.
По его словам, когда регион находился в составе Украины, подобные расследования не проводились, так как государственная политика Киева возводила пособников нацистов в ранг национальных героев.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
СВО не началась бы, если бы Украина не стремилась в НАТО, считает Медведчук
Вчера, 20:16
"При Украине таких судебных процессов не было и быть не могло, потому что в период украинской власти, начиная с 90-х годов, те же пособники нацистов, украинские националисты, бандеровцы, возводились в ранг национальных героев... (расследование - ред.) шло вразрез с государственной политикой Украины, поэтому такие процессы на Украине не проводились", - добавил Саенко.
Он подчеркнул, что материалы судебного процесса основаны на архивных источниках - это данные государственного архива РФ, государственного архива ДНР и центрального архива ФСБ России.
"Процесс только начался, а один из ветеранов нашего Куйбышевского района Донецка сегодня уже давал показания в суде. Мы также ищем свидетелей, тех людей, которые не боятся сказать о своих знаниях", - поделился председатель донецкой организации ветеранов Николай Штефан.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Суд признал геноцидом действия фашистов в Тульской области
11 сентября, 11:39
 
Донецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияИгорь КрасновФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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