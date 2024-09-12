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Суд арестовал главу мемориала Минобороны по делу о взятке - РИА Новости, 12.09.2024
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21:36 12.09.2024 (обновлено: 23:10 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/sud-1972389168.html
Суд арестовал главу мемориала Минобороны по делу о взятке
Суд арестовал главу мемориала Минобороны по делу о взятке - РИА Новости, 12.09.2024
Суд арестовал главу мемориала Минобороны по делу о взятке
Басманный суд Москвы арестовал руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова по делу о... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T21:36
2024-09-12T23:10
происшествия
россия
филипп (король бельгии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова по делу о получении взятки, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Избрать Филиппову Вячеславу Сергеевичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей &lt;...&gt; на месяц 28 суток, то есть до 10 ноября", — говорится в материалах.Там отмечается, что фигуранта обвиняют в особо тяжком преступлении, совершенном с использованием служебного положения, а подозрения о его причастности подтверждают показания свидетелей, результаты оперативно-разыскной деятельности и другие документы, представленные следователем.Филиппов проходит по статье "Получение взятки в особо крупном размере", максимальный срок наказания — до 15 лет лишения свободы.В материалах указывается, что у обвиняемого есть загранпаспорт, поэтому он может скрыться от суда, а также угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства, в том числе должностным лицам мемориала "Пантеон защитников Отечества", и уничтожить доказательства. При этом сам фигурант и его адвокат указывали на отсутствие фактов, подтверждающих причастность к инкриминируемому преступлению.Управление СК России 10 сентября возбудило уголовное дело против Филиппова и бенефициарного владельца ООО "ПСС", ООО "ИТ Ком" и ООО "Азимут КС" Олега Суворова. Последний проходит по статье "Дача взятки", его также заключили под стражу, уточняется в документах.Детали дела не сообщаются.
https://ria.ru/20240912/imuschestvo-1972398325.html
https://ria.ru/20240904/obvinenie-1970564460.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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происшествия, россия, филипп (король бельгии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Филипп (король Бельгии), Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал главу мемориала Минобороны по делу о взятке

Главу мемориала "Пантеон защитников Отечества" МО РФ арестовали по делу о взятке

© Фото : ФВМ ПЗО Минобороны РоссииРуководитель мемориала "Пантеон защитников Отечества" Минобороны Вячеслав Филиппов
Руководитель мемориала Пантеон защитников Отечества Минобороны Вячеслав Филиппов - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : ФВМ ПЗО Минобороны России
Руководитель мемориала "Пантеон защитников Отечества" Минобороны Вячеслав Филиппов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова по делу о получении взятки, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Избрать Филиппову Вячеславу Сергеевичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей <...> на месяц 28 суток, то есть до 10 ноября", — говорится в материалах.
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Там отмечается, что фигуранта обвиняют в особо тяжком преступлении, совершенном с использованием служебного положения, а подозрения о его причастности подтверждают показания свидетелей, результаты оперативно-разыскной деятельности и другие документы, представленные следователем.
Филиппов проходит по статье "Получение взятки в особо крупном размере", максимальный срок наказания — до 15 лет лишения свободы.
В материалах указывается, что у обвиняемого есть загранпаспорт, поэтому он может скрыться от суда, а также угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства, в том числе должностным лицам мемориала "Пантеон защитников Отечества", и уничтожить доказательства.
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При этом сам фигурант и его адвокат указывали на отсутствие фактов, подтверждающих причастность к инкриминируемому преступлению.
Управление СК России 10 сентября возбудило уголовное дело против Филиппова и бенефициарного владельца ООО "ПСС", ООО "ИТ Ком" и ООО "Азимут КС" Олега Суворова. Последний проходит по статье "Дача взятки", его также заключили под стражу, уточняется в документах.
Детали дела не сообщаются.
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