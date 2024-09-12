https://ria.ru/20240912/sud-1972385942.html

Нижегородца, сжегшего соседа по палате, отправили на принудительное лечение

Нижегородца, сжегшего соседа по палате, отправили на принудительное лечение - РИА Новости, 12.09.2024

Нижегородца, сжегшего соседа по палате, отправили на принудительное лечение

Жителя Нижегородской области, который заживо сжег соседа по палате в больнице, пытаясь ему помочь, отправили на принудительное лечение, признав его невменяемым, РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T21:01

2024-09-12T21:01

2024-09-12T21:01

происшествия

нижегородская область

россия

нижегородский областной суд

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Жителя Нижегородской области, который заживо сжег соседа по палате в больнице, пытаясь ему помочь, отправили на принудительное лечение, признав его невменяемым, сообщает Нижегородский областной суд. Судом установлено, что ранее судимый мужчина, находясь в терапевтическом отделении Кулебакской районной больницы, поджог листы бумаги и поднес их к приспособлениям, фиксировавшим другого пациента, чтобы помочь ему освободиться. В результате загорелись постельное белье, матрас на кровати и сам потерпевший, находившийся в беспомощном состоянии. Медперсонал потушил огонь, но получивший обширные ожоги пациент, несмотря на оказанную помощь, скончался. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина находился в состоянии невменяемости. Постановлением Нижегородского областного суда мужчина освобожден от уголовной ответственности, ему назначена к применению принудительная мера медицинского характера", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240403/sud-1937579228.html

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