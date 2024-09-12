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Нижегородца, сжегшего соседа по палате, отправили на принудительное лечение
Нижегородца, сжегшего соседа по палате, отправили на принудительное лечение - РИА Новости, 12.09.2024
Нижегородца, сжегшего соседа по палате, отправили на принудительное лечение
Жителя Нижегородской области, который заживо сжег соседа по палате в больнице, пытаясь ему помочь, отправили на принудительное лечение, признав его невменяемым, РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T21:01
2024-09-12T21:01
2024-09-12T21:01
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нижегородская область
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нижегородский областной суд
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Жителя Нижегородской области, который заживо сжег соседа по палате в больнице, пытаясь ему помочь, отправили на принудительное лечение, признав его невменяемым, сообщает Нижегородский областной суд. Судом установлено, что ранее судимый мужчина, находясь в терапевтическом отделении Кулебакской районной больницы, поджог листы бумаги и поднес их к приспособлениям, фиксировавшим другого пациента, чтобы помочь ему освободиться. В результате загорелись постельное белье, матрас на кровати и сам потерпевший, находившийся в беспомощном состоянии. Медперсонал потушил огонь, но получивший обширные ожоги пациент, несмотря на оказанную помощь, скончался. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина находился в состоянии невменяемости. Постановлением Нижегородского областного суда мужчина освобожден от уголовной ответственности, ему назначена к применению принудительная мера медицинского характера", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240403/sud-1937579228.html
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происшествия, нижегородская область, россия, нижегородский областной суд
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Нижегородский областной суд
Нижегородца, сжегшего соседа по палате, отправили на принудительное лечение
Пациента Кулебакской больницы, сжегшего соседа по палате, отправили на лечение