https://ria.ru/20240912/sud-1972299233.html

Суд заочно арестовал бывшего вице-губернатора Липецкой области

Суд заочно арестовал бывшего вице-губернатора Липецкой области - РИА Новости, 12.09.2024

Суд заочно арестовал бывшего вице-губернатора Липецкой области

Советский районный суд Липецка заочно арестовал экс-вице-губернатора Илью Тузова, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями при заключении госконтрактов... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:37

2024-09-12T14:37

2024-09-12T14:37

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ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Советский районный суд Липецка заочно арестовал экс-вице-губернатора Илью Тузова, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями при заключении госконтрактов на ремонт и обслуживание дорог, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судебной системы региона. По данным газеты "Коммерсант", в октябре 2021 года Тузов, который проходил свидетелем по делу о злоупотреблении полномочиями при заключении госконтрактов, улетел в Турцию, из-за чего следствие не смогло ему предъявить обвинение очно. После этого Тузова объявили в розыск, а в марте 2022 года следствие впервые обратилось к суду с ходатайством о заочном заключении под стражу экс-чиновника. Ходатайство не удовлетворили, потому что Тузов с помощью защитника заверил суд, что планирует вернуться в Россию. После, по информации "Коммерсанта", суд ещё дважды отказывал в заочном аресте экс-чиновника. "Десятого сентября бывший вице-губернатор Липецкой области Илья Тузов арестован заочно Советским районными судом Липецка. Экс-чиновника обвиняют по части 2 статьи 285 УК РФ "Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы", — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе также рассказали, что Тузова обвиняют в злоупотреблении полномочиями при заключении госконтрактов на ремонт и обслуживание дорог общего пользования в 2020 году.

https://ria.ru/20240912/vzyatka-1972207803.html

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происшествия, липецк, россия