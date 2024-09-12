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Суд заочно арестовал бывшего вице-губернатора Липецкой области - РИА Новости, 12.09.2024
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14:37 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/sud-1972299233.html
Суд заочно арестовал бывшего вице-губернатора Липецкой области
Суд заочно арестовал бывшего вице-губернатора Липецкой области - РИА Новости, 12.09.2024
Суд заочно арестовал бывшего вице-губернатора Липецкой области
Советский районный суд Липецка заочно арестовал экс-вице-губернатора Илью Тузова, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями при заключении госконтрактов... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:37
2024-09-12T14:37
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Советский районный суд Липецка заочно арестовал экс-вице-губернатора Илью Тузова, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями при заключении госконтрактов на ремонт и обслуживание дорог, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судебной системы региона. По данным газеты "Коммерсант", в октябре 2021 года Тузов, который проходил свидетелем по делу о злоупотреблении полномочиями при заключении госконтрактов, улетел в Турцию, из-за чего следствие не смогло ему предъявить обвинение очно. После этого Тузова объявили в розыск, а в марте 2022 года следствие впервые обратилось к суду с ходатайством о заочном заключении под стражу экс-чиновника. Ходатайство не удовлетворили, потому что Тузов с помощью защитника заверил суд, что планирует вернуться в Россию. После, по информации "Коммерсанта", суд ещё дважды отказывал в заочном аресте экс-чиновника. "Десятого сентября бывший вице-губернатор Липецкой области Илья Тузов арестован заочно Советским районными судом Липецка. Экс-чиновника обвиняют по части 2 статьи 285 УК РФ "Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы", — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе также рассказали, что Тузова обвиняют в злоупотреблении полномочиями при заключении госконтрактов на ремонт и обслуживание дорог общего пользования в 2020 году.
https://ria.ru/20240912/vzyatka-1972207803.html
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происшествия, липецк, россия
Происшествия, Липецк, Россия
Суд заочно арестовал бывшего вице-губернатора Липецкой области

Суд заочно арестовал бывшего вице-губернатора Липецкой области Тузова

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Советский районный суд Липецка заочно арестовал экс-вице-губернатора Илью Тузова, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями при заключении госконтрактов на ремонт и обслуживание дорог, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судебной системы региона.
По данным газеты "Коммерсант", в октябре 2021 года Тузов, который проходил свидетелем по делу о злоупотреблении полномочиями при заключении госконтрактов, улетел в Турцию, из-за чего следствие не смогло ему предъявить обвинение очно. После этого Тузова объявили в розыск, а в марте 2022 года следствие впервые обратилось к суду с ходатайством о заочном заключении под стражу экс-чиновника. Ходатайство не удовлетворили, потому что Тузов с помощью защитника заверил суд, что планирует вернуться в Россию. После, по информации "Коммерсанта", суд ещё дважды отказывал в заочном аресте экс-чиновника.
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"Десятого сентября бывший вице-губернатор Липецкой области Илья Тузов арестован заочно Советским районными судом Липецка. Экс-чиновника обвиняют по части 2 статьи 285 УК РФ "Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы", — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе также рассказали, что Тузова обвиняют в злоупотреблении полномочиями при заключении госконтрактов на ремонт и обслуживание дорог общего пользования в 2020 году.
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